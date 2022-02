La cuota voluntaria subió mil pesos y las constancias de estudios de ser gratuitas ahora se expiden por 50 pesos

Scarleth Pérez

León.- De un semestre a otro, la cuota voluntaria subió mil pesos y las constancias de estudios de ser gratuitas ahora se expiden por 50 pesos. Con una semana de diferencia, a los alumnos del CBETIS de San Jerónimo, las han informado las novedades en el sistema educativo, todo se trata de dinero.

El rumor corre rápidamente por los pasillos del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS Nº 225, “no pagar la cuota voluntaria pondría en riesgo los documentos de los estudiantes a graduarse”. Pero esto ningún directivo lo ha confirmado y la Ley General de Educación pública prohíbe la retención de documentos por falta de pagos.

En el proceso de inscripción, un par de semanas atrás, a los estudiantes se les notificó que la cuota semestral subió mil pesos. Para el periodo escolar 2020-2021, la cuota fue de 680 pesos, respondiendo a las afectaciones económicas que causó la pandemia en los hogares guanajuatenses, además, las clases no eran presenciales. Antes de ese periodo, el pago semestral era de 1 mil 800 pesos.

Lo poco que explicó la nueva directora, Martha Delia Sánchez, es que la institución no recibe apoyo de los gobiernos Federal y Estatal y que esta cuota es necesaria para mantener las instalaciones en óptimas condiciones, entregar credenciales y documentación para quienes se graduarán.

“Lo malo que no nos dijeron a tiempo y nos agarró lejos de la quincena”, dijo una estudiante.

El discurso de falta de recursos para mantener las instalaciones, no corresponde a la barda recién pintada por el Gobierno de Guanajuato. Sobre un fondo anaranjado el logo de gobernanza de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, está acompañado al eslogan Grandeza de México.

En el CBTIS de San Jerónimo, la mayoría de los estudiantes trabajan para solventar sus gastos. A esa edad y bajo esa circunstancia, los estudiantes ya no son acompañados por sus papás a la escuela y la única mamá presente, opinó que a ella la cuota le parece oportuna.

“Yo solo tengo una hija, pero nos dicen que es para la propia escuela, está bien, nos dicen que los CBETIS no reciben ningún fondo de los gobiernos”, dijo una mamá a Correo.

No a todos les fue fácil cubrir la cuota, y la prórroga que incitaba a comprometerse a saldar la cuenta en la fecha marcada por cada uno, no fue firmada por muchos. Les dio miedo comprometerse a pagar una suma que ven difícil reunir; lo cual deriva en incertidumbre al no saber si podrán graduarse por no pagar.

La nueva dirección del CBETIS 225 busca recaudar dinero como le sea posible, ahora las constancias de estudio, esas que se necesitan para tramitar el Pago Bus de estudiante, ahora tiene un costo de 50 pesos, cada una. Antes eran gratis.

También se promoverá un curso de preparación para el examen único de ingreso a la educación media superior del 2022. Será todos los sábados del 5 de marzo al 21 de mayo con un costo de 600 pesos. El cupo es limitado, con capacidad de unos 500 alumnos, según explicó un profesor a Correo.