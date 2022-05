El gobierno de Manuel Doblado respondió a las acusaciones del titular del SMAPA acusándolo de usar el presupuesto en publicidad

Jonathan Juárez

Manuel Doblado.- La mayor parte del presupuesto del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) se destinaba a publicidad. Así lo acusó el gobierno de Manuel Doblado, que dató el hecho en su propuesta del primer plan presupuestal.

Esto, luego de que el titular del SMAPA, Walter Alonso León, señalara que el Ayuntamiento no ha avalado modificar el presupuesto del organismo para 2022. Tal situación, acusó, “deja atorado el recurso” y así justificaba la falta de atención a un pozo en comunidades.

También lee: Por grilla política, se ‘atora’ el servicio de agua en Manuel Doblado, acusa SMAPA

Sin embargo, en respuesta, este jueves la administración de Manuel Doblado acusó que el plan presupuestal destinaba una mayor parte a la promoción.

“Esto en relación a que, durante la presentación del primer plan presupuestal, el Ayuntamiento le hizo el comentario al LAP, Walter León Ramírez. En referencia a que parte del dinero que se mostraba iba destinado en mayor medida a una partida exclusivamente de medios de comunicación y publicidad. Sin tomar en cuenta el mantenimiento y reparación para la partida donde entraría el rescate de los pozos en el municipio.

Foto: Especial

“Aunado a que el todavía presidente del SMAPA, argumentaba que el gasto que estaba destinando a la comunicación sería para ‘mantener e informar’ a la ciudadanía. Ello, mediante una campaña publicitaria y ’asesorías profesionales’, misma que podrían posicionarlo ante una posible elección de cara al 2024”.

El comunicado del Municipio agregó que los regidores panistas le comentaron al director que debía ajustar de nueva cuenta el presupuesto. Porque en esta primera no se hacía énfasis a solventar las necesidades que reclama el mantenimiento de los pozos, la infraestructura y maquinaria.

Lee más: Aprueban a los nuevos integrantes del SMAPAJ en Jaral del Progreso

“Cabe mencionar que esto no es un tema político. Al contrario, el titular Walter León Ramírez no ha atendido las observaciones que se hacen a fondo y no da prioridad a las necesidades de SMAPA. Y que necesita para llevar una mejor optimización del trabajo que se realiza en tal dirección”, expresa.

Te puede interesar:

ac