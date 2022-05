El titular del SMAPA dijo que cuestiones políticas impiden que se regularice el servicio de agua en comunidades de Manuel Doblado

Jonathan Juárez

Manuel Doblado.- Debido a que el Ayuntamiento de Manuel Doblado no ha avalado modificar al presupuesto del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ( SMAPA ) para 2022, el recurso está atorado, y como consecuencia no se le puede dar atención a un pozo de agua que abastece a comunidades de los alrededores de la cabecera municipal.

Esto lo acusó el titular del organismo operador del agua, Walter Alonso León.

El funcionario señaló que ya había mandado una primera propuesta de modificación desde marzo, sin embargo no fue incluida a las sesiones del Ayuntamiento sino hasta abril.

“En esta primera modificación es donde tomamos los remanentes del año anterior, y pues ya nos queda un poquito más de recursos para sacar estas acciones, que incluían un mantenimiento del pozo, la compra de nueva para este pozo. Ahorita hay gente que se quedó un mes sin agua, entonces, era una urgencia, se abastecen zonas como la del ejido del Guayabo, y ellos son los que empezaron a presentar problemas”, comentó.

Mientras las grillas continúan, las comunidades siguen sin abastecimiento de agua. Foto:

Al director explicó que a pesar de que el pozo se encuentra en la cabecera municipal, abastece zonas externas, como el ejido del Guayabo.

El titular del SMAPA criticó que por una situación de índole política, no ha sido avalado el presupuesto por parte de los miembros del PAN, tras haberse presentado la propuesta por segunda ocasión.

“El argumento es que no se reflejaba esta problemática de los pozos. Al final, se incluye toda la operatividad del sistema”, sostuvo.

“Hubo un error en Excel, que una partida no se reflejó en el total. Lo voy a volver a presentar a la sesión. No hay voluntad de trabajar porque nosotros venimos de una administración que no es afín a ellos. Pareciera ser que sí (es un asunto político)”.

Hasta el momento, el Municipio no se ha pronunciado respecto a este tema.

