Diputados del PRI proponen que el tiempoapara reclamar herencia en Guanajuato mediante juicios sucesorios promovidos por la UG sea de 5 años

Estado.-El grupo parlamentario del PRI presentó una reforma al Código Civil del Guanajuato para que se amplíe de 2 a 5 años el término para reclamar herencia, a partir de que la Universidad de Guanajuato (UG) sea declarada como heredera en los casos de incomparecencia de herederos en juicio sucesorio.

En el caso de que haya menores de edad estipulados como beneficiarios en el testamento, el plazo propuesto par el reclamo es de 10 años.

“Consideramos que el término se debe aumentar de dos a cinco años, en razón de que los dos años que actualmente establece el Código Civil son precarios, por considerar razonable dicho incremento, esto, en los casos ordinarios de personas mayores de 18 años o adultas. Esta misma cuestión cobra especial trascendencia, cuando quienes tienen la posibilidad a heredar son menores de edad, es decir, menores de 18 años, que son considerados niños o niñas”, manifestó.

El diputado Gustavo Adolfo Alfaro planteó la no concurrencia a reclamar el derecho a heredar no siempre es real, dado que podría haber diversas razones por las que los herederos no se presenten, más no porque no existan.

Y es que las posibilidades en que las personas tardan en reclamar los testamentos son muy variadas tanto en tiempo como en circunstancias.

Tiempo para reclamar herencia no es suficiente

Por disposición lega, la UG de forma oficiosa inicia la sucesión para heredar los bienes en razón de carecer de herederos o por no comparecencia. Para eso realiza publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, las cuales la población no consulta.

Por esta razón los beneficiarios no se enteran del inicio del juicio sucesorio promovido por la Máxima Casa de Estudios para bienes intestados.

El diputado planteó que una ante incomparecencia de herederos, se le adjudican los bienes a la universidad y se integran a su patrimonio institucional. Señaló que en estos casos se otorgan dos años para la prescripción del derecho a reclamar herencia; pero considera que el periodo es demasiado corto. La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

