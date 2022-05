La deuda pública de municipios desató un debate entre los diputados, luego de que Alma Alcaraz pidiera considerar la capacidad real de pago

Guanajuato.- Un intenso debate se realizó en la sesión del Congreso de Guanajuato luego de que la diputada Alma Alcaraz de Morena formulara un punto de acuerdo para exhortar a los municipios a no endeudarse y considerar su capacidad real de pago y el estado de sus finanzas públicas.

El diputado Víctor Zanella le reviró que este planteamiento hubiera sido oportuno hace tres o cuatro meses. Se refirió a las giras que realiza la Comisión de Hacienda del congreso a los municipios para dialogar sobre finanzas públicas y buscar la forma en que puedan ampliar sus ingresos propios. A estas reunionesno acude la diputada Alma Alcaraz pese a formar parte de la comisión, acusó Zanella.

Todo empezó cuando la diputada morenista planteó el punto de acuerdo, donde destacó que es necesario evaluar efectivamente la capacidad de pago de los municipios; así como proponer financiamientos que no pongan en riesgo su funcionamiento ni el gasto corriente que ya tienen comprometido.

Deuda pública de municipios, recursos propios e intereses

Enfatizó que la mejor forma de financiamiento de los gobiernos locales debe provenir de la obtención de recursos propios.

“Se debe tener en cuenta que la mejor forma de financiamiento de los gobiernos locales debe provenir de la obtención de recursos propios mediante el fortalecimiento de sus finanzas, el aumento de su recaudación y de la buena administración de los recursos obtenidos por la prestación de los servicios públicos que tiene permitido realizar”, enfatizó.

Citó que el gobierno estatal ha pagado 1,306 millones de pesos de intereses de la deuda estatal, que podrían haberse empleado en programas de becas, apoyos y obras.

Y llamó a los municipios a ser “sumamente responsables”. Deuda pública de municipios

Pide Victor Zanella acción y no discurso

El diputado Víctor Zanella Huerta del PAN pidió a la Presidencia de la mesa directiva que se incorpore la declaratoria de obvia resolución a la propuesta de la diputada de Morena, la cuál fue aprobada.

Luego, al hablar en contra de la propuesta, Zanella Huerta señaló que el planteamiento pudiera haber sido oportuno hace tres o cuatro meses. Sin embargo, resaltó que los ciudadanos piden solo resultados, que no les interesan los culpables sino contar con los servicios públicos de salud necesarios y en óptimas condiciones. Deuda pública de municipios

“A nosotros no nos gustan los dichos, nos gustan los hechos, y la mejor forma de legislar no solo es en la tribuna, sino trabajar en las comisiones, trabajar de la mano de las autoridades municipales”, indicó.

Buscan cumplir, defiende

Dijo que los 46 municipios tienen finanzas y posibilidad de poder contraerla, porque lo que están buscando es cómo cumplirle a la gente.

Citó que en cuatro años no han llegado a Guanajuato 30 mil millones de pesos del Gobierno Federal, razón por la cual el estado y los municipios están buscando posibilidades financieras para cumplir a la gente.

Llamó a pasar del discurso de la tribuna a la acción, a no querer buscar el hilo negro desde la retórica sino con trabajo.

Zanella atizó al señalar que “por razones de agenda a una de las compañeras no le ha sido posible asistir en las 28 reuniones de trabajo, quedan 18 por delante, ojalá nos podamos sumar”.

En rectificación de hechos, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández comentó que se han presentado diversas iniciativas que pudieran, no solo desde los municipios, sino desde el Congreso, discutirse y analizarse para mejorar en temas que tienen que ver con el gasto público.

Evade cuestionamientos por faltas

La diputada Katia Soto del PAN le preguntó a Alma Alcaraz Hernández a cuántas reuniones de la Comisión de Hacienda ha acudido en los municipios, a lo que la legisladora evitó decir que no ha acudido a ninguna.

“Nosotros estamos presentes normalmente yo y mi equipo en los 46 municipios, no solamente en la comisión, estamos viajando constantemente y escuchando las necesidades de la gente, es algo que hacemos constantemente.

Está semana estuvimos en Irapuato, la próxima estaremos en Celaya y posteriormente en Salamanca, y finalmente la parte más importante, el Congreso del Estado y cualquier Congreso tiene como principal función de legislar y ser contrapeso; número dos, la fiscalización de los recursos; y tres: gestionar, en este sentido las giras no son vitales para el Congreso local”.

Agregó que si se hace otro trabajo, como las giras de la Comisión de Hacienda, es muy bueno pero no es lo vital.

Tras rechazar preguntas de dos legisladores del PAN, la diputada Katia Soto le recalcó que no había contestado su pregunta.

“Estoy desarrollando la respuesta… algunos diputados no le ponen atención y no le entienden”, respondió Alcaraz.

Luego, la diputada de Morena planteó que una de sus propuestas era la separación de la comisión de Hacienda y Fiscalización, es decir, que sus funciones fueran separadas.

En rectificación de hechos, el panista Bricio Balderas reprochó a la diputada Alcaraz que “hablan de debatir y al momento de precisar no quieren debatir”.

También les reviró que no tienen distritos porque son diputados plurinominales.

Diputado acusa descalificación

El diputado David Martínez Mendizábal intervino para expresar que el concepto de austeridad del PAN y sus aliados no es el mismo al concepto de austeridad del Gobierno Federal y de Morena.

“El argumento de que la compañera no ha ido a las visitas, que qué bueno que lo están haciendo, en serio, creo que es un asunto importante. (Pero) el argumento de que la compañera no va me parece que es infantil, porque el argumento de fondo es lo que está planteando de las tres funciones fundamentales del Congreso”.

Y completó: “si va o no va, no es un argumento para descalificar la propuesta de la compañera, han caído en ‘Ad Hominem’ que significa que cuando el argumento y el fundamento está agotado viene el ataque a la persona”.

“Esto no está a la altura de este congreso, entonces les solicito revisar su concepto de austeridad y luego vienen a darnos lecciones”, acotó. Deuda pública de municipios

