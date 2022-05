Padres de familia señalan que el problema no solo es en la Telesecundaria 437, sino alejar a los jóvenes de las adicciones

Daniel Moreno

Comonfort.- La expulsión de las estudiantes de la Telesecundaria 437 de Empalme Escobedo no puede ser la solución al caso de los alumnos de esta escuela que fueron drogados con clonazepam coincidieron padres de familia.

Un día después del cierre de la escuela por parte de padres de familia para denunciar sobre este caso y que un supervisor escolar les ofreciera como respuesta la expulsión de las alumnas responsables, alguno padres de familia señalaron que se debe buscar que esto no vuelva a ocurrir y, si es necesario, que se pida la reparación de daños.

No te pierdas: Con miedo a despidos, policías de Apaseo el Alto denuncian trato preferencial a exfederales

Foto: Especial

El problema no es la escuela

Una mujer abuela de un alumno de tercero indicó que el problema no solo es en la escuela, sino que en otras escuelas y en la vía publica no es difícil ver jóvenes drogándose en esta comunidad.

Pareciera que todo mundo los ve menos las autoridades. Señaló que, lejos de expulsar a las alumnas que llevaron estas pastillas de clonazepam. Mas bien se debe trabajar con las señaladas para que no cometan actos mas graves como ya ocurre con otros jóvenes de la comunidad.

“Allí en el campo de futbol en plena luz de día he visto muchachas drogándose, cuando se puede trato de ayudarlos dándoles comida me da tristeza, yo ando en la calle y me preocupan los niños, los jóvenes”.

Otra de las madres de familia reconoció los riesgos que corren los estudiantes de nivel básico por la cercanía de drogas, violencia o inseguridad.

También lee: Entre basura y delincuencia viven habitantes del distribuidor vial Silao-Romita

Fotos: Archivo

Estas condiciones no la dejan tranquila, por eso como madre de una alumna de la telesecundaria y de un alumno de nivel bachillerato hace lo posible por llevarlos y traerlos de la escuela todos los días con el fin de evitar que alguien los quiera dañar. Reconoció ella misma haber sido estudiante de la telesecundaria pero no era tan riesgoso como ahora.

Añadió que fue por boca de su hija que se enteró de cómo se distribuían las pastillas del fármaco para drogar a los alumnos.

“A mi hija no le toco probar pero me comentó que estaban distribuyendo pastillas de clonazepam. Así quedo, solo le dije cuidadito que andes consumiendo esa cosas, pero si me tocó saber de un vecinito que consumiendo ocho y termino en el hospital”, alertó.

Expulsión no resolverá el caso, dicen padres

Foto: Especial

Otro testimonio el de una mujer cuya hija estudiante de 2do grado si consumió estas pastillas y a la fecha aun tienes algunas secuelas razón por la que estarán llevándola con un médico que pueda revisarla para saber si no tuvo mas daños en su cuerpo. La mujer no puedo describir los síntomas de su hija pero advirtió que desde el primer día la noto como cansada y distraída.

“A mi hija le dieron. Dice que le dijeron ten, tómate este (una bebida) y ella de curiosa lo probó, pero yo si estoy molesta porque mi hija estaba enferma y yo quiero que haya mas seguridad y se revisen mochilas”

Esta madres de familia coincidieron que tal vez la expulsión de las responsables no solucione el problema. Pidieron que se revisen mochilas para que no ocurra de nuevo, se piensa en la posibilidad de poner una denuncia ante el ministerio público para reparar daños en este caso a la salud y que se trabaje mucho con los estudiantes para ayudarlos a no caer en consumo de drogas.

El caso

Foto: Daniel Moreno

Hace alrededor de dos semanas, dos estudiantes de la Telesecundaria 473 de Empalme Escobedo introdujeron y distribuyeron entre sus compañeros pastillas de clonazepam. Según la versión de padres de familia, habría provocado que unos 15 alumnos se desmayaran o hasta terminaran hospitalizados.

Los padres de familia optaron por cerrar la escuela en demanda por una respuesta de la directora. Sin embargo, no la obtuvieron. Tras el caso, el supervisor de la zona ofreció la expulsión de las jóvenes señaladas.

Por su parte, Seguridad Pública de Comonfort llegó a la zona para evitar algún conflicto y adelantó pláticas de prevención en la escuela.

SEG promete investigación

Foto: Especial

La Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato (SEG) activó el Protocolo de actuación ante la presencia drogas en el entorno escolar.

Esto luego de los hechos reportados en la Telesecundaria 473 de Empalme Escobedo de la ciudad de Comonfort. Además, efectúa las averiguaciones pertinentes a fin de identificar y fincar responsabilidades contra quien resulte responsable.

Señalaron que, una vez que concluya la respectiva investigación ,se definirá la sanción correspondiente hacia los estudiantes. También se analizará al personal directivo implicado.

Además la SEG resaltó que la portación de sustancias prohibidas, drogas o medicamentos de uso controlado en los centros escolares implica la aplicación de medidas disciplinarias.

Telesecundaria 437