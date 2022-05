Luego de los hechos reportados en la Telesecundaria 473 de Empalme Escobedo, autoridades educativas aseguran que tranajan en el caso

María Espino / Cuca Domínguez

Comonfort .- La Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato (SEG) activó el Protocolo de actuación ante la presencia drogas en el entorno escolar. Esto luego de los hechos reportados en la Telesecundaria 473 de Empalme Escobedo de la ciudad de Comonfort. Además, efectúa las averiguaciones pertinentes a fin de identificar y fincar responsabilidades contra quien resulte responsable.

Así lo informó la SEG, a través de su área de comunicación social. Señalaron que, una vez que concluya la respectiva investigación ,se definirá la sanción correspondiente hacia los estudiantes. También se analizará al personal directivo implicado.

Foto: Daniel Moreno

El caso

Esto en relación a la denuncia hecha pública por padres de familia de la Telesecundaria 473 de Empalme Escobedo. Señalaron que dos estudiantes de esta escuela ingresaron y distribuyeron entre sus compañeros pastillas de Clonazepam con la que, según la versión de los denunciantes, habrían provocado que unos 15 alumnos se desmayaran o hasta terminaran hospitalizados.

“En apego a los derechos humanos de los estudiantes, la Secretaría de Educación de Guanajuato realiza las investigaciones correspondientes para identificar y determinar las responsabilidades y daños entre la comunidad estudiantil. Así como las omisiones en la aplicación del protocolo por parte de las autoridades escolares. Una vez concluidas las investigaciones se determinarán las sanciones respectivas a las o los a estudiantes, así como a las autoridades escolares implicadas”, se lee en el comunicado emitido por la SEG.

Advierten denuncias legales

Además la SEG resaltó que la portación de sustancias prohibidas, drogas o medicamentos de uso controlado en los centros escolares implica la aplicación de medidas disciplinariasy, en su caso, denuncias legales siempre en proporción a los hechos y a las circunstancias.

Y, apuntaron, que para mantener los espacios escolares libres del uso de drogas la SEG trabaja muy de cerca con la Secretaria de Salud y en la implementación de los programas estratégicos que promueve Planet Youth.

“Lo más importante es garantizar el bienestar de las y los adolescentes, por lo que se realizan las acciones necesarias para protegerlos; de igual manera esta Secretaría continuará trabajando de la mano con la Secretaría de Salud en la aplicación de la estrategia Planet Youth”.

Llaman a intensificar pláticas a jóvenes

Foto: Cuca Domínguez

Sophia Huett López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, dijo que sobre la intoxicación de los alumnos de la telesecundaria en el municipio de Comonfort, se tiene que revisar en tres vías. De dónde proviene el medicamento, el tema escolar y la tercera es el proceso penal.

“La Secretaría de Educación Pública es la que lleva acabo este proceso, dando vista a las autoridades que corresponda, para darle la solución al tema porque no es un caso menor. Es un caso delicado y sensible y que francamente visibiliza lo que ha estado ocurriendo en estos niveles de secundaria. Lo he platicado el gobernador. Lo ha comentado el secretario de salud. La importancia de la comunicación con y los adolescentes y explicarles la peligrosidad que hay de ciertas sustancias. No solo para su estado anímico o consciente como sería el consumir algún tipo de drogas, sino también para su propia salud”, dijo.

Huett insta a padres a mantener comunicación

Foto: Archivo

La secretaria invitó a los padres de familia para que no dejen de tener comunicación con las escuelas de sus hijos.

“En general a mantener una buena comunicación. Ojalá sea un caso digamos que, dadas las características que requirió atención especializada, que sea un caso único, pero que no se tengan en otras secundarias”, precisó.

Dijo que ya hay acciones preventivas que se están llevando acabo. Destacó que hay protocolos por parte de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Todos estos programas de Planet Yuth, incluso por los sistema DIF estatal y municipal, de crianza positiva y mejorar la comunicación con las y los hijos, concluyó.

