El Tecate Bajío se realizará en noviembre en las instalaciones del Autódromo de León donde se espera la llegada de miles de jóvenes

León.- Llega la ciudad zapatera el ‘Tecate Bajío’ donde 20 bandas van a poner a tono a cientos de fans de música pop, rock, reggae. Al evento regresan bandas de antaño como Fobia, Plastilina Mosh y Panteón Rococo.

El evento musical se realizará el 05 de noviembre en las instalaciones del Autódromo de León donde se espera la llegada de miles de jóvenes de la localidad y los alrededores.

La cartelera está diseñada para los amantes de la música de todas las edades, para recordar ‘El microbito’ o ‘La planta’. Además de otras rolas como “Pupilas lejanas”, de Pericos.

Venta de boletos empieza este mes

La venta de boletos será el 4 y 5 de julio apenas organizadores lanzarán la venta de boletos, aunque la preventa en lugares VIP está en dos mil 100 pesos.

Uno de los eventos más grandes programados en la ciudad donde bandas como Aterciopelados, Beta, así como Bratty y Chucho Rivas participaran en este magno concierto.

Además, del romanticismo de Carla Morrison, Kenia Os, Little Jesus, Los Estrambóticos, y Neptuna. Por otro lado, el calor de cada baile y salto lo pondrá Panteón Rococo, The Cardigans y The Rasmus, así como Zoé, que desde hace años ni pisa la ciudad zapatera.

En lo local estarán aperturando Alex Quiroz, Isabel Fernández, Diente d´ oro y Shishis pa´la banda, donde en un mega concierto habrá música para todos los gustos y géneros.

La noche se pintará de luces y colores para todos aquellos jóvenes, ochenteros y noventeros que busquen disfrutar de la música y el calor de fiesta.