Luz Zárate

Celaya.- Luego de que se talaron cuatro árboles icónicos del Jardín de San Agustín, cada uno con 100 años de antigüedad, este miércoles empleados de Servicios Municipales talaron una jacaranda de 80 años que estaba ubicada en el andador Perfecto I. Aranda, frente al templo de San Francisco, en pleno centro histórico de Celaya.

La tala de este árbol se hizo con el aval de la Dirección del Medio Ambiente , cuyo titular Gastón Peña Maldonado, justificó que se cortó porque ya estaba seco.

Peña dijo que se secaron las raíces porque en la administración pasada se construyó una jardinera alrededor de este árbol y lo dañaron.

“Estaba seco, fue dañado mecánicamente, es decir, se cortaron sus raíces principales a la hora que hicieron adecuaciones a ese lugar y lo dañaron. El árbol está muerto, tiene marchitez permanente, ya no hay regreso, el árbol no tiene vida, no lo vemos seco, está seco el árbol. No tiene vida, no tiene anclaje. Hicimos un dictamen y el daño mecánico ocasionó la muerte de ese espécimen”, señaló el funcionario.

Talan jacaranda en el centro de Celaya. Foto: Martín Rodríguez

El director de Medio Ambiente señaló que las acciones de obra pública que se hicieron en este árbol las realizó la administración pasada. Ellos no tomaron en cuenta a la Dirección de Medio Ambiente para realizarlas.

“Contrataron la obra y a nosotros no nos avisaron, ni nos tomaron en cuenta. Cortaron las raíces principales del árbol y esto le provocó la muerte”, señaló el funcionario. También justificó que aunque ocupaba el mismo cargo, hizo las observaciones al respecto.

“La causal por la muerte de esos árboles, fue causado por daño mecánico, no fue causado por un tema ambiental. Cuando les cortan las raíces principales está destinado a morir, fue lo que pasó en San Agustín”, dijo el funcionario.

Gastón Peña Maldonado, director de Medio Ambiente de Celaya. Foto: Martín Rodríguez

Niegan que la jacaranda estuviera muerta

El biólogo y exregidor, Agustín Pineda Soto, aseguró que el árbol se podía salvar y reprobó la tala que se realiza en distintas zonas de la ciudad, sin que se dé un manejo ambiental adecuado.

