El director de Medio Ambiente aseguró que no se trata de tala de árboles en Celaya sino de una “poda”, por lo que aplicó una multa

Luz Zárate

Celaya.- Debido a que se construirá una barda perimetral en un fraccionamiento que está en el camino a San José de Guanajuato, los constructores talaron 11 árboles.

Vecinos de los fraccionamientos de la zona norponiente se quejaron de la tala de estos árboles. Aseguran tienen muchos años y no hay una justificación para tal acción. Apuntaron que esto se debe a que buscan levantar una barda perimetral que ayude a la seguridad del fraccionamiento residencial.

Sin embargo, el Director del Medio Ambiente, Gastón Peña Maldonado, señaló que éstos estaban en mal estado “de regular a mal”.

Aplican multa

Peña Maldonado dijo que los responsables son los constructores del fraccionamiento Casas Palma Mallorca, pero no tenían permiso para cortar los árboles.

“Ya está la denuncia hecha, no es una tala, están podando, pero no tienen permiso. Ya hoy los visitamos y vamos a proceder con una multa, una infracción porque no pidieron permiso. No sabemos las causales de por qué los podaron. En un principio nos comentaron que los talaron, pero ya se hizo una inspección y fue poda, llegamos al lugar y paramos lo que estaban haciendo y ya actuamos en consecuencia”.

Gastón Peña informó que se les impuso una multa de 480 pesos por árbol “podado” y la reposición de 10 árboles por cada uno que fue dañado.

El Director señaló que estos árboles no se podían trasplantar porque sus raíces están muy entrelazadas y otros son rebrotes.

“Ya fuimos, ya paramos lo que están haciendo, contabilizamos los daños y sólo estamos por emitir el dictamen final”, dijo Peña Maldonado.

