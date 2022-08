El aumento al precio de los tacos se debe a que los insumos cada vez son más caros, lo que ha provocado bajas ventas…

Santa Catarina.- Salvador Zarazúa Montes, propietario de una taquería de Centro Histórico, mencionó que el aumento en el precio por taco se debe a los altos costos delos insumos para prepararlos.

“A cabo de subir el costo de los tacos, esto debido al aumento al precio de la carne, por lo que no era rentable el mantenerlos, por eso hubo la necesidad del incremento”, mencionó.

Zarazúa dueño desde hace 19 años de la taquería, añadió que “desafortunadamente”, ante el incremento en el costo a los tacos, sus ventas han bajado y van lentas.

A lo anterior le suma que la economía de Santa Catarina aún no se estabiliza desde la pandemia del covid-19, por lo que no es estable y no hay dinero circulante, sin embargo, día a día se mantiene.

Resaltó, que en una comparativa con meses anteriores, ates de aumentar el precio a los tacos, sus ventas han disminuido hasta un 40%.

Señaló que en ocasiones sus clientes le han reclamado, sin embargo, debe recuperar “algo” de la inversión o de lo contario tendría que cerrar definitivamente, finalizó

