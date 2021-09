Fernando Velázquez/ Daniel Moreno / Lourdes Vázquez

León.- El coordinador estatal de Salud Pública, Pablo Sánchez Gastélum, pidió a la Federación comenzar a distribuir las dosis anticovid que tiene almacenadas y aplicarlas en los estados, pues se acerca el invierno y “el escenario de la pandemia podría complicarse todavía más”.

Lamentó que durante al menos dos semanas, Guanajuato no ha recibido una sola vacuna y “lo que genera aún más incertidumbre es que no hay un calendario ni anuncio oficial de cuándo podrían llegar más”. Ya sea para completar esquemas o aplicar primeras dosis a jóvenes de 18 a 29 años, pues a la fecha sólo han sido vacunados en Silao, Yuriria, Guanajuato y Salamanca.

Esto, añadió, “rompe con el esquema de trabajo que se tiene con otros programas de vacunación”, principalmente los enfocados en niños, en los que se entrega un calendario de entrega de los insumos y es la autoridad estatal la que planea y ejecuta con orden su aplicación.

Por ello, consideró que luce muy complicado el cumplimiento de la meta trazada para que, al finalizar el 2021, todos los guanajuatenses susceptibles de ser vacunados hayan recibido al menos su primera dosis.

“Se sigue anunciando que llegan vacunas al país, que se tienen dosis almacenadas en la Ciudad de México y no vemos tampoco un plan de distribución de esas vacunas para los estados. A nosotros nos concierne Guanajuato y si hay 16 o 17 millones de dosis guardadas, las que sean, es el momento de estarlas aplicando y no esperar, estamos a nada de llegar a la temporada invernal en donde las cosas se podrían complicar aún más”, dijo.

Sánchez Gastélum apuntó que vacunarse es una medida fundamental para combatir la pandemia y muestra de ello es que de las 49 defunciones por Covid-19, reportadas el miércoles, 39 fueron en personas que no habían recibido una sola dosis.

Zona Laja-Bajío espera para completar sus esquemas… o empezarlos Autoridades y habitantes de cuatro municipios de la zona Laja-Bajío están a la espera de segundas dosis de vacunas contra Covid para el grupo de 40 a 49 años del fabricante Aztra Zeneca. Es el caso de Apaseo el Alto y Villagrán dónde se aplicó la primera dosis para los de 40 a 49 años de en la segunda semana del mes de julio hace 8 semanas y el caso de Apaseo el Grande y Cortázar donde se aplicaron las primeras dosis la primera semana del mes de julio recibió su primera dosis de Aztra Zeneca la primera semana de julio, por lo tanto, han pasado ya 9 semanas desde entonces. Según la recomendación del fabricante y las autoridades de salud a nivel federal en el caso de Aztra Zeneca se debe recibir el refuerzo entre 8 a 12 semanas para completar el esquema así que a más tardar, los vacunados en ese grupo deberían recibir su segunda dosis la última semana de septiembre o la primera de octubre. Para los del grupo de 30 a 39 años de edad de los ocho municipios Tarimoro y Cortázar ya tienen esquema completo, los habitantes de Celaya aún esperan la segunda dosis de Aztra Zeneca, pues la primera se les aplicó la tercera semana de julio; el resto de los municipios deberán esperar a finales de octubre o principios de noviembre para tener la segunda dosis. Al respecto el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez reconoció que hay cierto rezago para la segunda dosis e indicó que la asignación de vacunas está en manos de las autoridades federales. El funcionario resaltó que se considera una población de 4 millones 500 mil habitantes en el estado para vacunarse de estos solo 3.7 millones han recibido alguna vacuna y en esquema completos solo se tienen 1.5 millones es decir solo una tercera parte y remarcó que en agosto se avanzó muy poco.

Diputados exigen a Federación cumplir compromiso de vacunación

Tras cumplirse dos semanas sin que la federación haya enviado al Estado de Guanajuato más vacunas contra el Covid-19, el diputado del PAN, Jesús Oviedo Herrera y la legisladora del PRI, Ma. Guadalupe Guerrero Moreno exigieron al gobierno federal que cumpla con el compromiso de inmunizar a toda la población y reprocharon que por cuestiones políticas se quiera excluir a la entidad

En la sesión de la Diputación Permanente, Jesús Oviedo señaló que el pasado 27 de agosto fue la última vez que se aplicaron vacunas para completar la dosis de Pfizer, por lo que menos de 1.5 millones de guanajuatenses tienen completo su esquema de vacunación, mientras que 2.2 millones están a la espera de completar dicho esquema de vacunación; esto significa que faltan 3 millones de personas de recibir al menos una dosis.

Por lo que, tras exigir hechos, cuestionó: “¿qué le hicimos los guanajuatenses al gobierno federal para que nos dejen en esta condición”.

El legislador panista refirió que “los datos no mienten, son datos duros, no estamos inventando datos y hoy la población está demandando más vacunas (…) es evidente el retraso que tiene el estado, en comparación con otras entidades o incluso el propio Valle de México en donde la población tiene más del 92% de vacunación”.

Por ello exhortó al gobierno federal a que se envíen más vacunas a Guanajuato pues solo dos terceras partes de la población en Guanajuato están a la espera de la vacuna.

“La angustia es grande, entendemos que hay reservas de vacunas, y no entendemos por qué, cuál es la razón que no las estén repartiendo para que lo traiga la gente, es importantísimo completar la vacunación porque eso significa una mayor inmunidad, los casos mas graves los estamos viendo con personas que no cuentan con ninguna vacuna, es imprescindible evitar a toda costa la hospitalización y avanzar en la inmunidad de rebaño, es indispensable evitar más muertes”.

Esto sin dejar de lado que México anunció que se enviarán vacunas a Honduras y Bolivia, esto sumado a las lamentables declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López – Gatell quien señaló que darle una vacuna a un menor amparado, es quitarle una vacuna a un adulto que la necesita.

“Guanajuato también es México”

Por su parte, la priista Guadalupe Guerrero hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Salud federal para que no excluyan a Guanajuato del derecho a la salud, “señor presidente, Guanajuato también es México”.

La diputada manifestó que ante la falta de vacunas que por dos semanas no han llegado a la entidad, “el mensaje es simple, se están olvidando de dotar a Guanajuato de las vacunas y cada vez más guanajuatenses se están contagiando y lo más lamentable, muriendo”.

Dijo que la situación es preocupante en virtud de que la tercera ola de contagios del Covid-19, pegó con fuerza en la entidad, registrando un crecimiento de más de 17 mil casos en agosto, “cuadruplicando los números del mes anterior y afectando en su mayoría a personas jóvenes, muchos de los cuales no han podido acceder a la vacuna”.

