A través de un comunicado la SRE compartió la identidad de los 26 mexicanos fallecidos en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas

María José Soto Pallares

México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió las identidades de los 26 mexicanos fallecidos el pasado 27 de junio en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas.

El 6 de julio, la SER publicó un comunicado en su página oficial en el que dio a conocer que la Oficina de Información Pública del Condado de Bexar, en Texas; sin previo aviso hizo público el nombre, fecha de nacimiento y origen de las 26 víctimas mortales mexicanas del tráiler abandonado.

De acuerdo con una publicación del Condado Bexar del martes 5 de julio, ya identificaron a todas las víctimas. Sin embargo, hay una discrepancia en las cifras, pues el texto menciona que son 35 fallecidos, de los cuales 20 son mexicanos y no 26 como afirma la SRE.

No more unidentified victims. #BexarCounty Medical Examiner has potentially or conclusively identified all fatalities from the Quintana Road incident. More info at https://t.co/urFbh7oXCX pic.twitter.com/0Rof4g3APU