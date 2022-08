Sophía Huett dijo estár abierta al diálogo pero directamente con las víctimas de delitos, no con personas “que tienen otros intereses”

Guanajuato.- La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López negó que criminalice a las víctimas de personas desaparecidas y víctimas de homicidios dolosos, como la acusó la organización Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

Afirmó que si existe alguna molestia, está abierta al diálogo pero directamente con las víctimas de delitos, no con personas que tienen otros intereses, aunque no dijo de quienes se trata.

“Yo creo que quien los criminaliza más es quien sugiera que se les criminaliza. Por el contrario, de mi parte hay todo el respeto. (…) No me preocupa porque creo que la gente que me conoce, realmente sabe la vocación y dedicación que he tenido, que yo no soy la que criminaliza, que lo hace quien sugiera que se criminaliza”, apuntó.

En días pasados, representantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato exigieron la renuncia de Sophia Huett, tras acusarla de criminalizar a las víctimas de violencia en la entidad. Según el representante del grupo, Raymundo Sandoval, la funcionaria ha hecho declaraciones públicas en torno a casos específicos de desaparición de personas en donde ha manifestado que se debe investigar los antecedentes de los familiares.

Ante ello, Sophia Huett insistió en que existe de su parte total compromiso con las víctimas y a ello se ha dedicado los últimos 15 años de su vida.

“Entonces, de mi parte, si hay alguna molestia, yo me ofrezco a dialogarlo con quienes son las víctimas, no con quienes traigan otros intereses. Porque insisto, con las víctimas total compromiso. Y además, como ya lo he comentado, en muchas ocasiones, tengan la certeza que en el caso particular de desaparecidos y en otro tipo de temas, que nunca se les va a criminalizar”, aseguró.

Represalias son evidencia de afectaciones a los grupos criminales

En otro tema, Sophia Huett afirmó que actos como la detonación de un explosivo en una vivienda que estaba siendo revisada en Irapuato, se derivan de las afectaciones que están teniendo los grupos delincuenciales en sus intereses.

Dijo que estas situaciones ocurren por dos factores: primero porque hay instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE) que están haciendo su trabajo para esclarecer los delitos y acotar la presencia de las organizaciones delictivas. Y segundo, porque hay profesionales que acuden de manera inmediata ante ese tipo de eventos en el cumplimiento de su deber.

“Hay casos desafortunadamente en el país en donde en este tipo de eventos, la autoridad tarda muchísimo en llegar y no hay una presencia adecuada. En Guanajuato se dan este tipo de acciones en este marco de, insisto, actuar y de las afectaciones que están teniendo los grupos delincuenciales en sus intereses”, explicó.

La semana pasada, las autoridades ministeriales recibieron una llamada en la que se indicaba que en una vivienda ubicada en la colonia Emiliano Zapata II había restos humanos. Al acudir a revisar, detonó un explosivo que lesionó a una mujer ministerial y a un perito.

