Las buscadoras piden la renuncia de Sophia Huett luego de que esta insinuara que los desaparecidos y sus familias pueden ser delincuentes

Nayeli García

Irapuato.- “No me alcanzarían los dedos de las manos para contar las veces que funcionarios públicos nos han revíctimizado”, señaló Bibiana Mendoza, representante del colectivo ‘Hasta Encontrarte’ al pedir la intervención de Derechos Humanos para poner un alto a las declaraciones de servidores públicos que no sólo no han logrado detener la violencia, sino que además tratan de minimizar el problema y culpar a las víctimas.

Bibiana fue una de las activistas que se sumó a la petición de la Plataforma de Paz y Justicia, quién pidió la renuncia de la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett, “por criminalizar reiteradamente a las víctimas en Guanajuato”. Esto luego de que la funcionaria dijera que las personas desaparecidas y sus familias no pueden estar exentas de otros delitos.

Lee también: Pide Huett se investiguen antecedentes de familia víctima de desaparición y asesinatos

“Ya de eso estamos cansados. Creo que nunca hemos callado y no vamos a callar porque hay deficiencias en un sistema, porque vivimos en un estado de Guanajuato totalmente impune en donde la violencia no ha disminuido, en donde las desapariciones son de día a día constantes, que se ha tratado ya no de normalizar por parte de las autoridades, pero sí están haciendo a un lado”, señaló Bibiana.

Hasta Diego Sinhue ha revictimizado

Consideró que Derechos Humanos debe de tomar cartas en el asunto, ya que aunque hace dos años el Congreso de Guanajuato aprobó una ley de personas desaparecidas con una clausura para la remoción de funcionarios públicos que revictimizaran a las víctimas, esta no se ha activado a pesar de las declaraciones revictimizantes que han hecho no solo Sophia Huett y la Fiscalía General del Estado ( FGE ), sino otros actores políticos; incluso el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Las buscadoras de Irapuato se cansan de ser revictimizadas. Foto: Especial

Recordó cuando elementos de la FGE irrumpieron un domicilio en donde se quedaban buscadoras en Pénjamo. Lejos de respaldar al colectivo, las acusaron de defender a un criminal.

“Que los funcionarios tengan ese sentido humano que hemos pedido a gritos desde hace años. Ya la violencia que ellos permitieron ya nos arrebató la vida y la tranquilidad. Lo menos que merecemos es funcionarios públicos que estén a la altura de todas las víctimas que venimos exigiendo justicia”, señaló la buscadora.

Sophia Huett: revictimización constante

En el caso de Sophia Huett señaló que han sido reiteradas veces en la que señala que las víctimas de feminicidios, de masacres, de homicidios, de desaparecidos estaban relacionados con el crimen organizado, y se enfocan en investigar a las víctimas, que cada vez son más porque sigue habiendo violación graves a sus derechos.

“Vemos con tristeza como la ausencia de la garantía al levantar la voz y expresar de manera respetuosa cuando un funcionario no está cumpliendo o está incumpliendo su trabajo. En lugar de ver este arropo de las instituciones, vemos este tipo de aislamiento y como ha ido coartando los medios de comunicación y se ha visto en diferentes etapas de los procesos organizativos de ciertos colectivos del estado de Guanajuato”, apuntó.

“Creo que ellos no han cambiado la estrategia, antes era de negación de que en Guanajuato no pasa nada, no hay crimen organizado, cuando las circunstancias los obligan a reconocer y atender estas problemáticas, esta ola de violencia. Ahora lo que tratan es de minimizar lo que está pasando”, señaló Bibiana.

Ella dice que no pidió estar en la situación que está, buscando a su familiar desaparecido y teniendo que alzar la voz para pedir justicia y resultados para recuperar la tranquilidad que tenía antes de que su hermano ya no regresara a casa.

Las buscadoras de Irapuato se cansan de ser revictimizadas. Foto: Especial

Comisión de Víctimas debe salir a las calles de Guanajuato

La Comisión de Atención a Víctimas del Estado debería salir a las calles para ver que existen muchísimas más víctimas de las que hoy está atendiendo, y ver que también son insuficiente el personal y los recursos para atenderlas a todas, pues su número sigue creciendo día a día, advirtió Bibiana Mendoza, representante del colectivo ‘Hasta Encontrarte’.

Las buscadoras de Irapuato comentaron que la Comisión de Atención a Víctimas, encabezada por Sergio Jaime Rochín del Rincón, ha atendido sus demandas como colectivo, y pueden acceder a todos los programas y apoyos que ofrecen. Pero es algo que se han ganado a base de sacrificio y trabajo durante muchos años, cuando hay víctimas que desconocen estos apoyos e incluso desconocen que existe una comisión de víctimas.

Tomó de referencia el caso de la masacre en León, en donde los familiares tuvieron que manifestarse para pedir apoyo a la Presidencia Municipal para los gastos funerarios de las seis víctimas, cuando es la comisión estatal la encargada de ello.

“Una de las peticiones que se le harían a Rochín y a la Comisión de Atención a Víctimas es que salgan a las calles y que no todas las víctimas somos los que estamos dentro de los colectivos o las buscadoras independientes o con quienes hay comunicación también, sino que salieran a las calles de Guanajuato a ver que las víctimas son muchísimas más de las que ahora estamos recibiendo algún tipo de apoyo por parte de ellos”, señaló.

Las buscadoras de Irapuato se cansan de ser revictimizadas. Foto: Especial

Comisión de Víctimas necesita más recursos y personal

No obstante, las buscadoras de Irapuato reconocieron que la Comisión de Atención a Víctimas enfrenta la falta de capital humano y de recursos que afecta su función. Dijo que existen tantas víctimas en Guanajuato que no alcanzan a cubrirlas a todas, y más aún porque su número va creciendo día con día porque la violencia no para.

“Hablando de los colectivos (la atención) ha sido buena, se ha atendido en tiempo, pero no somos las únicas víctimas del estado. Estoy hablando de todas aquellas víctimas que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellas y que ignoran la existencia de una comisión de atención a víctimas, ignoran que se les debe de dar apoyo de gastos funerarios cuando se les asesinan a alguien, porque nadie se lo espera”, indicó.

Te puede interesar: Huett sobre mujeres asesinadas: algunas con nexo criminal, no siempre voluntario

Consideró que se requiere mayor coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Atención a Víctimas para que den aviso cuándo se cometen este tipo de delitos y de forma inmediata se brinde el apoyo a las familias que lo necesitan.

Quizás te interese:

JRP