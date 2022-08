Sophia Huett afirmó que los colectivos de búsqueda de desaparecidos y las autoridades deben trabajar de la mano para dar mejores resultados

Nayeli García

Irapuato.- “Estamos del mismo lado”, dijo la secretaria ejecutiva de Seguridad, Sophia Huett, sobre las diferencias que se han tenido entre los colectivos de búsqueda y las autoridades. Incluso se ofreció como puente de comunicación entre ellos y la Secretaría de Gobierno e incluso con la Comisión Estatal de Búsqueda para reanudar las mesas de trabajo para la búsqueda de desaparecidos.

Este jueves se sumó un nuevo hallazgo en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, en el sitio de búsqueda independiente de los colectivos Hasta Encontrarte y Una Luz en el Camino. En la última semana han encontrado al menos los restos de 15 personas por sus propios medios. Esto luego de que dijeron haber perdido la confianza en que las autoridades hagan un buen trabajo de búsqueda.

“Debemos entender que estamos del mismo lado, quién busca a una persona desparecida y las autoridades. Las autoridades tenemos la obligación de que aquellas personas que hayan sido víctimas directas o indirectas tengan un acompañamiento del estado. Tenemos un mismo objetivo y creo que por ello las condiciones de armonía para que el trabajo deben de ser las correctas”, señaló Huett.

La comisionada aclaró que en el tema de búsqueda de desaparecidos, quién debe de tener mayor información al respecto es el comisionado estatal de Búsqueda, Héctor Esqueda. Él, dijo, es comprometido y trabaja de forma disciplinaria de cerca con las víctimas.

“Me ofrezco como puente de comunicación”

Consideró que cuando se tiene un hallazgo se tiene que tener el contacto directo con la autoridad de manera inmediata, y hasta donde sabe la relación es cercana y en buenos términos. Además de las búsquedas, mencionó que se da un seguimiento a las víctimas con temas complementarios como alimentación, educación y condiciones que favorezcan su desarrollo social.

Sophia Huett consideró que la meta es trabajar en conjunto para tener mejores resultados en las búsquedas. Ante la queja de que las mesas de trabajo se han detenido y no hay respuesta por parte de las autoridades a la peticiones de los colectivos, se ofreció como puente de comunicación entre ambos.

“Me ofrezco a ser el puente de comunicación para acercar estos temas con la Secretaría de Gobierno y con la Comisión, porque es un objetivo común, nos preocupa que un tema de comunicación sea lo que nos esté poniendo las barreras y yo me comprometo para que se dé esta comunicación”, comentó.

En cuanto al tema de que en la comunidad de Loma de Flores siguen enterrando cuerpos humanos, la comisionada consideró que es ahí donde debe de intervenir el Gobierno de Salamanca para revisar qué está pasando en la zona.

Defiende el Plan de Seguridad de Irapuato; niega plagio

Sophia Huett confío en que Irapuato estará tomando los mejores ejemplos para fortalecer la seguridad de la ciudad y opinó que para ella, el Plan de Seguridad no es un plagio.

“Yo en lo particular, decir que es un plagio o no lo es, yo entendería que no es un plagio”, respondió al ser cuestionada al respecto del supuesto plagio que denunció la regidora Fernanda Martínez de Movimiento Ciudadano.

Sophia Huett señaló que todos y todas han tomado algún ejemplo de seguridad, pues aunque sí se debe buscar innovar en el tema de seguridad, tampoco se puede partir de ideas extraordinarias o únicas, porque dijo, “eso querría decir que estamos inventando”.

El dictaminar si el Plan de Seguridad es un plagio o no, e incluso tener una intervención por su parte, dijo no poder hacerlo porque el Municipio es autónomo.

“Yo lo que sí creo es tomar las buenas prácticas en general. Ya en el documento entiendo que hay información ya han difundido, y no quiero entrar más en el tema y lo que sí creo es que Irapuato tomará los mejores ejemplos para generar unas buenas practicas porque así es como se va generando la especialización y profesionalización en seguridad pública”, puntualizó.

La comisionada comentó que Irapuato, en el tema del cumplimiento de los compromisos de seguridad, va bien, pues hubo algunos aspectos que eran salvables y se entendía el retraso, como se dio en la presentación del Plan de Seguridad, porque se entiende que tiene que pasar por todo un proceso de revisión y aprobación ante el Ayuntamiento.

Recursos ya estaban asignados

Aclaró además de que los montos que se asignaron a los Municipios como parte del apoyo a seguridad por parte de Gobierno del estado no dependieron del cumplimiento de los compromisos, sino que se tuvo una análisis para asignar los montos.

“El monto ya está asignado pero no otorgado. Me refiero que va a depender del cumplimiento, pero no dependió de eso la asignación de los recursos”, explicó. Es decir que ya se fijaron los montos para cada municipio, pero la liberación del recurso dependerá de si existe algún avance o no en los compromisos.

“En la mayoría de los municipios guanajuatenses es probable que sean beneficiarios de fondo porque estamos hablando de alcanzar los estándares de los compromisos que son muy altos y estamos siendo optimistas y creo que va a cerrar muy bien”, indicó.

