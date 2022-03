Diego Sinhue señaló a los solventes de la industria como posible origen de las adicciones en Purísima del Rincón

Jonathan Juárez/ Jazmín Castro

Purísima del Rincón.- Los solventes con los que se trabaja en la industria del calzado, en Purísima del Rincón, no son origen de adicciones, pues son altamente tóxicos; por lo que su utilización implicaría una muerte rápida.

Así lo afirmó Gregorio Ramírez, coordinador de producción de una empresa de calzado, quien además señaló que las empresas tienen medidas de control de su materia prima, que evita que los materiales salgan de ellas.

Este jueves, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que Purísima del Rincón era el municipio con mayor índice de adicción en menores, en Guanajuato.

Lee más: Diego Sinhue enciende alertas por drogadicción en escuelas de Purísima del Rincón

En ese momento, señaló a los solventes como un factor: “mucho también por el tema de la industria del calzado, tenis, del sombrero, manejan muchos solventes y desde muy niños empiezan a trabajar”, dijo.

Sin embargo, para Gregorio Ramírez dicha situación no es viable, si se habla de empresas del ámbito de la industria del calzado en Purísima.

“Si los usaran, morirían”

“Hay varios tipos de solventes, y no inducen a la adicción porque son tóxicos y no para inducir a la adicción. De ser así, la persona que lo usa moriría fácilmente”, expresó.

“Es ilógico. Esta empresa y en las que conozco, sí hay un control de revisión, las personas que colaboran no son adictas y sí tratamos de elegir al personal sin hacer discriminación. Pero sí es muy difícil sacar el producto de la fábrica para inhalar”, dijo.

¿Solventes no generan adicciones en Purísima? Foto: Archivo/ Martín Rodríguez

Respecto al problema de adicciones en el municipio, señaló que se trata de una situación que se da en todo el estado

“Considero que Purísima no es el primer lugar en el estado. Eso es donde quiera, y bien sabemos que la drogadicción se ha manifestado a nivel estatal y nacional. Sí hay que preocuparse, pero no creo que la industria sea el origen”, dijo.

CCEL ve gran problema de adicciones en empresas

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León ( CCEL ) Luis Gerardo González resaltó que se tiene un grave problema de adicciones en las empresas.

“Desafortunadamente si existe tenemos que trabajar en ello muy fuerte, con el plan este que trae el gobernador (Diego Sinhue Rodríguez) de Planet Youth puede ayudar mucho”, resaltó.

El empresario explicó que se tiene que trabajar con el capital humano que hay dentro de las empresas para mitigar o erradicar las adicciones en los empleados.

Lee también: Planet Youth alerta por consumo de drogas en la mitad de adolescentes celayenses

Ejemplificó que en el caso del sector construcción, en algunas ocasiones, los jóvenes cuentan con empleo, pero sólo trabajan ese día, obtienen dinero para la droga y ya no vuelven a regresar.

“Hay muchos muchachos que llegan un día y están viendo qué pueden tomar de la empresa y se van, entonces no están echando raíces, esto tiene que ver con el tema de educación y valores”, destacó.

Otro caso es en la Central de Abastos, a donde llegan jóvenes entre los 15 a 16 años de edad, que ganan entre 800 a mil pesos a la semana y solo sacan el dinero para ‘su vicio’, señaló el líder empresarial.

Buscan que retomen su vida

Con los jóvenes, en muchas ocasiones, la familia tiene que salir a trabajar y se quedan solos, lo que genera que tengan acceso a las drogas a temprana edad.

El presidente del CCEL resaltó que ha tomado acciones inmediatas y han entablado comunicación con el secretario de Educación Jorge Hernández Meza para tener mentores en las empresas, para buscar que los jóvenes e hijos de los trabajadores regresen a estudiar y encontrar un proyecto de vida, ya que la deserción escolar es alta.

Resaltó que, al estar mejor preparados, tendrán mejores oportunidades laborales, mejores sueldos y mayor riqueza.

Con adicciones, dormía en la calle; sin ellas, hoy dirige centro de rehabilitación

Juan Martín dormía en la calle por sus adicciones, estas lo llevaron a vender hasta los muebles de su casa. Pero hoy, reformado, es subdirector de un centro de rehabilitación.

A los 16 años Juan Martín salió de su casa a buscar refugio en el lugar menos indicado: las drogas. Su adicción lo orilló a vivir en la calle y ser agredido alejado de su familia.

También lee: Con deporte y ‘el ejemplo’ pretenden combatir adicciones en Purísima del Rincón

En su entorno se vivían carencias económicas y desintegración familiar, lo cual lo sumió en la depresión que lo orilló a dejar su hogar.

“No tuve tanto amor paternal o familiar, y fue la manera que busqué otro tipo de amistades. Me fui de mi casa y me quedaba a dormir en los árboles, o en las banquetas, o en los techos de las casas (…) Eran momentos de soledad, pero con el efecto de la droga, eran momentos felices, eran momentos de tranquilidad. Yo no tenía a nadie que me dijera lo que tenía que hacer. Pero cuando se me bajaba el efecto, era muy triste y ganas de volver a regresar a la casa”.

Uno entre muchos

Fotos: Jonathan Juárez

Juan Martín es solo uno de los incontables casos de jóvenes que caen en las drogas en Purísima del Rincón.

El propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo señaló como el municipio con más alto índice en el estado.

Puedes leer: “Sí nos preocupa”, reconocen en Municipio ante drogadicción en escuelas de Purísima del Rincón

Varias veces lo agredieron o le quitaban lo poco que tenía, pero las drogas lo mantenían en calma mientras pasaba su efecto.

En 2017 llegó al centro de integración Ángeles en Lucha, donde con ayuda y voluntad ha rescatado su vida.

“Toqué fondo porque vendí todo lo de mi casa, los muebles. Era muy agresivo. Mis papás me trataron bien, pero llegaron los policías por mí y me llevaron a los separos. El director del centro de rehabilitación llegó por mí. Yo vendía los muebles para pagar lo que debía de droga o para seguirme drogando”, expresó.

Ahora busca ayudar a otros

Fotos: Jonathan Juárez

Hoy Juan Martín asegura que su relación familiar ha mejorado, además de que trabaja en el centro de rehabilitación para ayudar a otros jóvenes que cayeron en las drogas.

“Ahorita soy subdirector del centro y ayudo a las personas que les gusta el alcohol y las drogas. Pero esa vez llegue y me atendieron y me atendió el psicólogo, de inicio te sientes mal porque te sientes encerrado. Pero después me nació el espíritu por ayudar a las personas (…) Hoy mis papás están divorciados, pero ya no me afecta, yo busco ayudarlos y ayudar a las personas”, dijo.

Finalmente, reconoció que es común que desde los 14 años los adolescentes empiezan a drogarse con marihuana, por lo que busca aportar “un granito de arena” para ayudar a que salgan de adicciones.

Te puede interesar: