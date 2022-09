A pesar de que Guanajuato suele estar exento de los movimientos telúricos, ahora sí sintió la sacudida de la Tierra

Guanajuato.- Desafiando a las estadísticas, este 19 de septiembre, justo la misma fecha de los terremotos de 1985 y 2017, la tierra volvió a crujir en México.

Un sismo de 7.7 grados en la escala de Richter con epicentro en Coalcoman, Michoacán cimbró al centro y occidente del país, y a pesar de que Guanajuato suele estar exento de los movimientos telúricos, ahora sí sintió la sacudida de la Tierra.

En ciudades como León o Valle de Santiago, desacostumbradas a emergencias como la vivida este lunes, las personas reaccionaron con miedo, incertidumbre y tensión ante el temblor. Estas son sus historias.

Foto: Correo

Tiembla en León y revive el miedo de 1985 y 2017

La gente creyó que era un mareo. Don Juan dijo que la banca en la que estaba sentado afuera del Mercado República se movió. Así como él, su amigo se bajó del paradero de la Miguel Alemán porque sintió que “todo le daba vueltas”. Este 19 de septiembre se registró un temblor en León, cerca de la 1:30 de la tarde. Otra vez un 19 de septiembre, una fecha que revive el miedo al terremoto que sacudió a México en 1985, y más recientemente en 2017.

“Me mareé muy feo”, “Sentí que todo me daba vueltas”, “Se movió mi escritorio”, “Me salí en friega de mi casa”, “Fue una sacudida”, “Mi espejo se movió horrible”. Con estas palabras los leoneses describieron el temblor de este 19 de septiembre.

Lo platicaron en las calles, en los grupos de Whatsapp, en Facebook, en Twitter y por cualquier medio de información.

Además de León, el temblor se sintió en casi todos los municipios de Guanajuato, como Irapuato, Celaya, Pénjamo, Salamanca y Salvatierra.

También se activaron alertas sísmicas en Puebla, Colima y la Ciudad de México.

Por esta razón, Protección Civil de León activó protocolos en diferentes establecimientos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Aun la institución realizó diversos recorridos para evaluar posibles daños.

Desalojan negocios y plazas

Foto: Correo

La gente estaba asustada. En la zona centro desalojaron varios negocios. En el Mercado República, por ejemplo, los comerciantes que se instalan afuera sintieron como se movieron las bancas en donde estaban sentados, como Don Juan, quien sintió un ligero mareo y lo atribuyó a cualquier otra cosa menos a un temblor.

Las alarmas sísmicas sonaron en centros comerciales como Plaza Mayor, Plaza Stadium y el Forum Cultural. Además de la Universidad de la Salle Bajío y el campus de la Universidad de Guanajuato en el mismo Forum.

En redes sociales circulaba el mismo mensaje: “¿sintieron el temblor?”. Nuevamente la fecha se repite: un 19 de septiembre, como el día que un terremoto marcó la historia en México, pero en 1985.

Las personas sintieron el sismo cerca de la 1:30 de la tarde. Al mismo tiempo se realizaba en la zona centro un simulacro para rememorar el terremoto del 85, pero esta ocasión la simulación se volvió realidad.

Desalojaron a 656 servidores públicos de la Presidencia Municipal y a 56 ciudadanos en cuatro minutos, de acuerdo con el Municipio. En realidad los evacuaron dos veces: durante el simulacro y en el temblor real.

Sin daños hasta el momento

Foto: Ian Martínez

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez detalló que hasta ahora no hay daños ni incidentes que afecten a la población. Las autoridades locales y estatales activaron protocolos de monitoreo.

“Ante el #SISMO registrado con magnitud de 6.8 Loc. 59 km al sur de Coalcoman, Mich. y que fue perceptible en mpios. de #Guanajuato, les comparto que no se registran incidentes que afecten a la población ni daños materiales, activamos protocolos de monitoreo y estaremos atentos”, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez pidió a la población alertar cualquier incidente al 911 y aseguró que el Municipio ya sabe como actuar en caso de un sismo.

“Ya sabemos cómo actuar, entonces hay que estar muy pendientes, si alguien viera algún daño estructural en algún edificio que por favor lo pueda reportar. Ya se tienen los protocolos al 100% y todas las áreas están muy atentas, hasta el momento no tenemos ningún edificio con daño estructural”, dijo.

En el caso de edificios de cinco o más pisos, de acuerdo a los protocolos, se establece que personal de mantenimiento haga recorridos para evaluar los inmuebles y reportar cualquier daño.

Como es costumbre entre los mexicanos, la gente empezó a tomar con gracia el temblor. En redes, usuarios compartieron memes de bolillos “para el susto”. También circularon frases como “¿Dónde te agarró el temblor?”, “Pues de una vez que ya sea DÍA NO LABORAL OFICIAL en México el 19 de septiembre” o “Y yo pensando que se me movía el piso porque no desayuné”.

Así, en medio de un simulacro nacional por los terremotos de 1985 y del 2017, en el 2022 revivió el miedo a la tragedia, pero esta vez en León.

Estudiantes de León viven el sismo con despreocupación e incertidumbre

Foto: Óscar Jiménez

Un par de estudiantes actúan como si hubiesen adivinado el sismo. Cargaron consigo todas sus cosas, evacuaron el salón y se refugiaron en un parque cercano a su universidad.

Pero no por seguridad, sino por amor.

Los chicos que aún llevan consigo mochilas y algo parecido a rotafolios de exposición, ya estaban en aquellas bancas, acurrucados, desde antes que se sintiera el temblor en la zona universitaria de Lomas del Campestre en León.

Nada les genera aspaviento, hasta que se reencuentran con sus compañeros y les cuentan que tembló.

Dentro del plantel es otra historia: recién se había marcado la 1:00 de la tarde y el corte de clase en la universidad, cuando desde el tercer piso de uno de sus edificios todo se volvió confuso. Algunos aseguraban haberse mareado, otros de haber sentido “claramente” que tembló. No le quedó de otra a coordinadores académicos, maestros y personal de seguridad, que cumplir con el protocolo y evacuar al alumnado.

Alumnos y docentes cumplen el protocolo

Foto: Óscar Jiménez

“Queda cumplir con el protocolo, pero ya están saliendo todos”, le contaba la maestra Mony de la Rosa a sus pupilos. Estos se le acercaban para preguntar si realmente había temblado, tal como lo sintieron en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia.

Minutos antes, el profesor e investigador Víctor Hugo Reyna se había despedido desde su oficina, situada en el tercer piso. Ahí también se sintió el impacto del sismo, y no quedó otra más que ‘refugiarse’ en la planta baja, donde se agrupaban decenas de estudiantes mientras esperaban indicaciones para volver.

“Yo sí lo sentí, hasta estaba mareada. Se sintió muy raro”, dijo Lucía, una estudiante que circulaba en la zona y que le narraba los hechos a un grupo de amigos que llegaba a preguntar la misma duda: ¿había sido su imaginación o realmente había pasado?

En estos casos hay todo tipo de reacciones: están los inadvertidos que, con audífonos puestos, notaron el movimiento atípico por los pasillos y jardines mientras se cruzaban el pie y solo observaban. También están los eufóricos, como Lucía, que con el grupo de amigos sacaban conjeturas, aunque apenas habían pasado unos cuantos minutos -y aún sin réplicas- desde el terremoto…

Y finalmente están los ‘amorosos’, como los chicos del parque, que no sintieron el temblor sino las caricias del otro. A ellos, la realidad del ‘vox populli’ los tomó por sorpresa.

Foto: Óscar Jiménez

En Valle de Santiago escucharon los vidrios “gruñir”

“¡Yo sentí un mareo!”, “¡Yo creí que me querían espantar, vi mover el escritorio!”, “¡Los vidrios gruñían y las lámparas se movían, después escuche el grito de: ‘Salgan, está temblando!'”. Estos eran comentarios entre los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Linktec tras evacuar el edificio donde laboraban.

Otros con sus teléfonos celulares preguntaban si alguien tenía señal, porque se querían comunicar con sus familiares y las llamadas no salían.

“Oye, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ya estás con los niños? Es que tembló, al parecer ya todo está en calma pero estate al pendiente”, dijo, Pedro a su esposa. Señaló que hasta el tercer intento logró entrar su llamada.

Así cada uno de los más de 20 trabajadores se contactaban con sus seres queridos para saber cómo estaban y dónde les había agarrado el temblor. También compartían la experiencia que acababan de pasar, mencionaban que estaban bien y que solo sintieron pequeños mareos.

Después de 15 minutos y tras realizar una revisión al edificio, Israel, director de la empresa, señaló que no se tuvieron daños.

“Algo increíble. En reunión escuche los vidrios gruñir, vi sillas moverse y los compañeros levantarse de sus lugares. ‘Está temblando’, les dije, ‘todos con calma para afuera’”, afirma.

Linktec. Foto: Especial

Todos coincidieron en que se trató de una situación increíble, porque nuevamente volvía a ocurrir un sismo en 19 de septiembre.

“Todos en este día platicábamos sobre los temblores, preguntamos si alguien había sentido alguno de los que habían pasado. Pero hoy, creó que todos ya sabemos cómo es que se siente, algo escalofriante, temeroso”, señaló, Víctor.

Sin reporte de daños en Valle de Santiago

Autoridades municipales de Valle de Santiago, a través de un comunicado de prensa, dieron a conocer que personal de la coordinación de Protección Civil realizaba un recorrido por colonias y comunidades del municipio. A las 15:00 horas se reportó que no hubo daños ni incidentes.

Además se pedía a la población mantener la calma y mantenerse al pendiente de la información oficial por parte de las instancias correspondientes.

En los municipios de Uriangato y Yuriria, en sus direcciones de Seguridad Pública, se informó que no había llegado ninguna llamada telefónica al 911 sobre alguna situación consecuencia del sismo.

