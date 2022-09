El sismo por Guanajuato, con epicentro en Michoacán, no habría dejado ni lesionados o muertos en los diferentes municipios

Guanajuato.- Un sismo de magnitud 7.7 tuvo epicentro en Coalcoman, Michoacán, y su fuerza se sintió en Guanajuato, Puebla y Ciudad de México. Según autoridades locales y estatales, en Guanajuato no se reportan personas lesionadas o fallecidas hasta el momento.

Apenas minutos después del hecho, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que no habría incidentes que afecten a la población. Asimismo, aunque negó que hubiesen daños materiales, informó que se activaron los protocolos de monitoreo.

Se sintió en 41 municipios

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las afectaciones registradas en Guanajuato serían muy leves.

En diversas regiones del estado de Guanajuato solamente se reportó percepción sísmica.

De acuerdo a lo reportado a la Coordinación Estatal de Protección Civil, la percepción sísmica se sintió en 41 municipios:

Abasolo Acámbaro Apaseo el Grande Celaya Manuel Doblado Comonfort Coroneo Cortazar Cuerámaro Doctor Mora Dolores Hidalgo Guanajuato Huanímaro Irapuato Jaral del Progreso Jerécuaro Juventino Rosas León Moroleón Ocampo Pénjamo Pueblo Nuevo Purísima del Rincón Romita Salamanca Salvatierra Santa Catarina San Diego de la Unión San Felipe San Francisco del Rincón San José Iturbide San Luis de la Paz San Miguel de Allende Santiago Maravatío Silao Tarandacuao Tarimoro Uriangato Valle de Santiago Villagrán Yuriria

En todos estos municipios la intensidad fue de ligero a ninguna y hasta el momento no se reporta ningún tipo de daño a inmuebles o daños personales.

Asimismo, se informa que la infraestructura estratégica y servicios vitales en Guanajuato tampoco reportan daño ni afectación.

Luego del sismo que se sintió en la mayor parte del bajío, les informó que no tenemos reporte de daños, hasta este momento.

Revisan infraestructuras

A nivel local, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó que los cuerpos ya revisaban infraestructuras y puntos de posible riesgo. De igual manera, en León comenzaron las evaluaciones de daños para tomar las medidas preventivas.

Desde Salamanca, el presidente de Bomberos, Juan Antonio Quiroga, dijo se recibieron llamadas de la población preguntando si estaba temblando, pero nada más. Hasta este momento tampoco se tiene reporte de daños hasta este momento.

Dada la antigüedad de muchos inmuebles en el centro de Salvatierra, Protección Civil hizo una inspección por algunos sin que se reporte algún daño al momento.

En todos los municipios se hizo el llamado a reportar agrietamientos o separación de muros, así como alguna afectación al número de emergencias 911. De presentarse problemas de esta índole, llaman a desalojar el establecimiento para evitar cualquier accidente.

Por su parte, recordaron que en el caso de edificios de 5 o más pisos, personal de mantenimiento debe hacer recorridos para evaluar los inmuebles.

Tras sismo por Guanajuato, sólo temor queda

En el estado, decenas de personas realizaban o estaban en el término del simulacro nacional. Sin embargo, al percatarse del hecho corrieron a resguardarse en las zonas marcadas o bien en lugares más amplios como jardines principales.

“¡Pensé que se me había bajado la presión! Hasta dije fue porque no me tomé la medicina, pero me di cuenta que era real que estaba temblando. Vi que la gente se empezó a salir de sus negocios y se vino a resguardar al jardín”, dijo la señora Marcela Gómez.

Desde redes sociales, la población —primero con sorpresa, luego con miedo y finalmente con algo de gracia— reportó su vivir sobre el sismo.

“Es la primera vez que siento tan fuerte un sismo en León, Guanajuato. Yo creí que me estaba mareando y que mis rodillas se doblarían en cualquier momento. No quiero ni imaginarme cómo se sienten los sismos más fuertes. 😳😳😳”, expresó un usario en Twitter.

“En Guanajuato si se sintió feo,es la primera vez que paso por esto y me empeze a marear feo 🥺”, reportó otro más.

Por su parte, hubo quienes reclamaron la falta de alerta sísmica, así como de protocolos para actuar frente a alguna emergencia:

“¿Que reportan? Ni alarmas sísmicas hay instaladas. Ante una emergencia… No hay como anticipar y prevenir. En el simulacro NACIONAL… Salamanca, Guanajuato pasó desapercibido. Ni siquiera han hecho labor de preparar y orientar a la población. Verdadera vergüenza”.

