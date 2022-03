El gobernador del estado confió en que más adelante se comprobarán dichas observaciones de la ASF, aunque serán con lentitud

León.- El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo defendió al exalcalde leonés y actual director de Guanajuato Puerto Interior (GPI), Héctor López Santillana, por el probable daño a la hacienda pública por más de 2 mil 200 mdp, como lo señaló la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

“No quiere decir que ese dinero falte. Simplemente inclusive ellos están en proceso de comprobación. El estado cuando yo entre tenía desde Oliva algunos recursos. No es que no estén comprobados, es que la Auditoria no te los ha aceptado por tramitologías de allá”, resaltó tras las observaciones de la ASF.

Es un proceso lento

El mandatario estatal dejó entrever que la ASF realiza los procesos con lentitud y estos son los resultados.

Confió en que más adelante se comprobarán dichas observaciones de la ASF.

“Estuve con Colmenar (Auditor David Rogelio Colmenar Páramo). Tuvimos una reunión con su gente y hasta su gente se molestó porque les demostré que le habíamos entregado todo lo de Márquez y hasta de Oliva”, comentó.

Ante ello, reiteró que de no validar a tiempo, sigue en el sistema.

Explicó que en su momento tuvieron que reportar 2 mil 500 millones y lo hicieron con tal insistencia que ahora llegaron hasta 500 a 300 millones.

“Ya le hemos ido bajando y pasa eso con los municipios también que comprueban, pero no se los han validado”, reiteró.

En ese sentido dijo que, hasta ofreció personal para que la ASF pueda ‘desatorar’ al estado, por lo que León también pasará algo similar.

Fue error administrativo, defiende ex contralor

El excontralor municipal, Leopoldo Jiménez Soto, aseguró que las observaciones de la ASF, fueron producto de un error administrativo en la clasificación contable del gasto, mas no por malos manejos o corrupción.

El órgano de fiscalización emitió observaciones por no disponer de los registros contables ni presupuestales de las erogaciones que se realizaron con el referido recurso, correspondientes a las participaciones federales enviadas a León para el ejercicio fiscal 2018.

Al respecto, Leopoldo Jiménez detalló que fue en el 2018 cuando entró lo dispuesto por la Comisión Nacional de Armonización Contable (Conac) para agregar a las cuentas de egresos una clasificación por la fuente de origen del financiamiento.

Plataforma causó confusión

También el Municipio, ese mismo año, cambió de plataforma de administración y contabilidad, al pasar de Opergob a Oracle.

Estos factores, afirmó Leopoldo Jiménez, incidieron directamente en que la Tesorería fallara al momento de clasificar el gasto del recurso federal obtenido ese año, lo cual no implica que hubiera algún mal manejo del mismo.

“No es por ineptos, sino que esa resolución de la Conac se mezcló con la entrada del nuevo sistema computacional con la plataforma Oracle, y pues ahí la regaron, se les barrió. También es algo muy humano”, dijo.

El excontralor refirió que en marzo del 2020, la ASF notificó a la Contraloría sobre las observaciones que hizo tras revisar las participaciones federales del Municipio del 2018.

Ordenó a la Tesorería corregir la clasificación contable, pero se inició una nueva auditoría sobre el mismo recurso.

Al concluir la revisión, no se encontró daño alguno a la hacienda pública ni alguna anomalía en el uso del dinero.

Sí se confirmó que hubo omisión al vigilar que se clasificara de manera correcta, de acuerdo con la Ley general de contabilidad gubernamental.

Por ello, indicó que, a pesar de que no fue un error cometido con dolo, sino fue más bien culposo, se iniciaron cuatro procedimientos administrativos en contra el entonces titular de la Tesorería, Gilberto Enríquez.

También contra su sucesor, Enrique Sosa, la directora de Egresos, Nelly Ríos Jáuregui, así como el director de Presupuestos.

Dichos procedimientos se mantenían en trámite cuando Leopoldo Jiménez dejó la Contraloría en octubre del año pasado.