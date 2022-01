Luz Zárate

Celaya.-“Proyecto de Búsqueda” es el primer colectivo que se formó en Celaya, cuando Edith Lendechi García comenzó a buscar a su hija desaparecida el 4 de noviembre del 2020.

Betzabé Aguilar Lendechi, desapareció en Apaseo el Grande, cuando se transportaba en un Uber, en un automóvil modelo Vento color gris plata. Desde ese entonces no se volvió a saber de ella y ahí comenzó la búsqueda incansable de su madre.

Edith Lendechi, relató que empezó a buscar a su hija sola, sin el acompañamiento de algún colectivo. Veía que sus compañeros no sabían a qué tenían derecho, ni a qué instancias acudir a solicitar algún apoyo. La falta de información la llevó junto con otros familiares de desaparecidos a crear “Proyecto de Búsqueda”.

Foto: Martín Rodríguez

“Yo veo la falta de información, la Fiscalía no nos dice los apoyos y derechos que tenemos, ahora ya eres tú una víctima indirecta de desaparición, nadie te dice nada. Cuando empecé a buscar a mi hija hace un año, la primera manifestación que hice fue un 14 de diciembre, empecé a buscar a buscar, a buscar hasta que encontré que tenía ciertos derechos y tenían la obligación de buscarla, muchas cosas las he ido descubriendo. Yo empecé sola, el colectivo lo formamos hace menos de un año, aquí en Celaya no había colectivos”, indicó.

Recordó que se manifestó un 14 de diciembre del 2020 y el colectivo se formó entre febrero y marzo del 2021.

Edith fue cuestionada si tiene miedo a alguna represalia o a los peligros que conlleva la búsqueda en campo, no solo de su hija, sino de todas las personas desaparecidas, pero señaló que después de no saber dónde está su hija no teme a nada.

“¿Miedo a qué?, a mí ya me lo quitaron todo, mi hija es única, es la única hija que tengo, ¿tú crees que tengo temor a otra cosa?, ya le perdí a ella, ella era todo para mí, ella era mi amiga, mi cómplice, mi compañera, ella y yo manteníamos y educábamos a los niños (sus nietos), porque mi hija estaba separada, ella y yo andábamos siempre juntas. A mí no solo me quitaron a mi hija, me quitaron mi vida entera, creo que ya no puedo perder más”, aseveró.

Edith platicó que hay mucha gente con temor y no quiere decir que tienen un familiar desaparecido, sin embargo, una persona tiene derecho a ser buscada.

“Finalmente es una persona, es un hijo, un papá, un hermano, y tiene derecho a ser buscado y los familiares lo único que queremos es encontrarlos, saber dónde están, nosotros nos preparamos para todo”, mencionó.

Integrantes de colectivo de búsqueda denuncian “falta de empatía” y atención de la policía

Jonathan Alan García Hernández, tenía 18 años cuando desapareció el 25 de octubre del 2018, la última vez que se le vio fue cuando policías municipales se lo llevaron, después de una pelea con otro joven.

Sin embargo, Jonathan nunca llegó a la Comandancia Norte y no se volvió a saber de él, su tía dijo tajante que hay elementos municipales coludidos con grupos delictivos, que desgraciadamente –algunos, no todos son malos, dijo- son quienes acompañan y resguardan a los colectivos de búsqueda.

Ella y muchas más buscadoras aseguran que a los policías municipales les falta sensibilidad y capacitación, pero “desgraciadamente no todos los policías son buenos”.

Foto: Martín Rodríguez

“Mucha gente no quiere hablar, nosotros estamos trabajando con gente, con los mismos policías que cubren a los narcos, estamos trabajando con FSPS, policías municipales, tenemos que ir cubiertas y todo por lo mismo que estamos trabajando con ellos mismos”, señaló.

La tía de Jonathan Alan, relató que estuvo en las fosas del Sauz de Villaseñor y fue testigo de que los policías municipales pretendían llevarse a las buscadoras en lugar de apoyarlas.

“Yo pediría que tuvieran conciencia y nos mandaran apoyo. A veces nos mandan una sola unidad, tanto FSPE como municipal, Guardia, los soldados, pero a veces es insuficiente”, señaló la tía de Jonathan.

A la buscadora se le preguntó si tiene miedo a los peligros que conlleva la búsqueda en campo y platicó que sus hijos sí tienen temor, pero ella asegura que va a seguir adelante buscando a las personas desaparecidas, porque si no lo hacen ellos como familiares, nadie más lo va a hacer.

“No me da miedo, el miedo se pierde en esto. La fortaleza me la da el coraje, que el gobierno no haga nada, yo siempre he dicho, si tengo que morir en esto pues ni modo, me fortalece el poder seguir en esta lucha y poder encontrar más gente, más jóvenes porque lo que está desapareciendo son jóvenes y jovencitas”, señaló la mujer.

Edith Lendechi, vocera del colectivo “Proyecto de Búsqueda”, también estuvo presente el día que un grupo de buscadoras acudieron a las fosas de la comunidad de El Sauz de Villaseñor y coincidió que a los policías les falta empatía, sensibilidad y conocer el trabajo que hacen los buscadores.

Foto: Martín Rodríguez

“No tienen esa empatía o no tenían, ahora nos acompaña Sedena, la Guardia Nacional, a veces FSPS, Derechos Humanos, ahora si llevamos un grupo grande. Ese día nos dieron la información del positivo (que había restos humanos en el lugar, enterrados en fosas clandestinas), fuimos nosotras solas, lo encontramos avisamos a Fiscalía, después llegó la policía que nos quería llevar, pero como estamos varias no nos quisimos ir hasta que llegara Fiscalía y se documentara el positivo”, indicó.

Lendechi, recordó que de esa fosa se sacaron 37 cuerpos en un periodo de dos o tres meses y destacó que es difícil opinar sobre el trabajo policial, ya que es como en todo, hay buenos y hay malos elementos.

Foto: Martín Rodríguez

“Es muy difícil porque nosotros tenemos compañeros extraviados con pruebas fehacientes de que se los llevaron los policías, tenemos varias desapariciones forzadas, ya comprobadas, ya con videos, con todo de que sus policías se los llevaron, ahí están los dos niños de 15 años que fueron a hacer su pago a Elektra, los levantó una patrulla de policía con todo y moto y es la hora que no sabemos de ellos, de repente como que les falta capacitación, como que les falta empatía, les falta algo para que sepan a lo que nos dedicamos, que sepan quienes somos, para que nos apoyen, porque hoy somos nosotros, pero nadie está exento de tener una persona desaparecida”, señaló.

