De acuerdo a los números que preparan para el informe del Gobierno municipal, el Simapag invirtió 182 millones en los últimos nueve meses

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Tras comparecer ante integrantes del Ayuntamiento capitalino para revisar el borrador del informe de Gobierno municipal, el presidente del Consejo de Simapag, Héctor Morales, informó que en el periodo que se informa el Sistema de Agua Potable de Guanajuato ejerció 80 millones de pesos en infraestructura e inversiones. Además de que su programa de obra pública implicó 102 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento va a comunidades rurales.

En entrevista, agregó que le apuestan a diversas obras y acciones, como el tratamiento del agua, saneamiento, la planta de tratamiento sur y el tema de la presa de la Tranquilidad.

Lee también: SIMAPAG emprende la construcción de la nueva PTAR de Puentecillas

También destacó el reconocimiento que se les hizo como uno de los cinco mejores organismos de agua potable en materia de transparencia.

En la charla también habló de los indicadores de eficiencia física y de eficiencia comercial. Esto trae la compra de equipamiento para detectar fugas no visibles, la rehabilitación de infraestructura, las pérdidas físicas y el tema de macro medidores.

El presidente del Consejo de Simapag, Héctor Morales. Foto: Alejandro Sandoval

No inflamos números: Navarro

El alcalde Alejandro Navarro destacó que el informe contiene cada una de las obras y acciones que han hecho a lo largo de los últimos nueve meses.

“Es lo que es, ni más ni menos. Habrá a quien sí le guste, habrá a quien no le guste”, comentó.

Agregó que el informe es el resultado y el reflejo de la actual Administración municipal.

“No podemos ni inventar ni inflar los número. Es un documento que puede ser auditado, no solo por los regidores o por los miembros del Ayuntamiento, porque su función no es auditar, pero en el tema del presupuesto es algo que pueden revisar”, agregó.

Dijo estar abierto a qué todo mundo revise y examine. Pero también ha escuchado algunas voces que dicen que quieren ir a ver si se entregó tal calentador en tal lugar.

“Por supuesto que sí se entregaron, si no la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) me podría hacer las observaciones, incluso responsabilidades, a ver si se hicieron todas las calles o los programas, por supuesto que se hicieron. No nos alcanzaría el tiempo pero nosotros estamos puestos, que revisen, analicen, chequen todo, pero no acompañados de un director, porque me decían: ‘Que el director nos lleve a tal lugar’, pero el director tiene muchas actividades que hacer”, puntualizó.

Alejandro Navarro. Foto: Archivo

Te puede interesar: Presas de Guanajuato están a menos del 50% de su capacidad, alerta Simapag

La propuesta es subir el documento del informe al pleno antes de que termine el mes de agosto. Así, el próximo mes se buscará la fecha idónea para la sesión solemne.

Quizás te interese:

JRP