Luz Zárate

Celaya.- Tuvieron que llevar los puestos de vacunación a mercados, tianguis y el centro de la ciudad, para que centenas de celayenses que no se habían vacunado contra la Covid-19 se animaran a aplicarse la vacuna Sputnik V.

El domingo se estableció un punto de vacunación afuera de la Tienda de El Sol –frente al Jardín Principal- y también en el Mercado de Abastos; y este lunes se estableció un puesto en el pasaje Fray Mariano Sánchez entre los Mercados Morelos e Hidalgo, así como en el Tianguis de los Lunes.

Ahí había personal de la Secretaría de Salud y de las Brigadas Correcaminos invitando a las personas a vacunarse y aun así hubo personas que aceptaban que no se han vacunado y que no tenían la intención de hacerlo.

Durante todo el día hubo personas de 18 años y hasta 28, así como rezagados que no se habían vacunado que asistieron a recibir la vacuna Sputnik V, todos señalaron que no acudieron en las jornadas pasadas porque no habían tenido tiempo de hacerlo.

“Yo soy comerciante y no pude ir, ahorita que vinieron aquí al Tianguis pues aproveché para vacunarme, ya vi que no le hizo mal a los que se vacunaron hace meses, pues ahora sí ya me animé, pero más porque me quedó cerquita”, platicó Carlos Mancera, vendedor del Mercado Hidalgo.

Algunos platicaron que no se habían aplicado la vacuna por desidia, otros porque no tenían tiempo de ir a formarse a los puntos de vacunación establecidos, otros dijeron que porque les quedaba muy lejos el Instituto Tecnológico de Celaya y el Ecofórum o nuevas instalaciones de la feria.

Cabe destacar que desde el viernes 15 de octubre comenzó la jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años y personas que no han recibido ninguna dosis, fueron 160 mil vacunas las que se destinaron a Celaya pero se tuvieron que mandar 60 mil a Irapuato y Silao, luego de que no se acababan en este municipio.

Posterior a que fue disminuyendo la afluencia de personas en los dos puntos establecidos, las autoridades sanitarias y las brigadas Correcaminos determinaron llevar la vacunación a los puntos donde más se congregan las personas, así como a centros de salud.

Tanto en los mercados como tianguis y lugares públicos se contó con la presencia del Ejército Mexicano, que tenía como misión resguardar las vacunas y a quienes se encontraban en el lugar.

En los diferentes puntos de vacunación, el personal señaló que no se tiene el número exacto de dosis a aplicar, ya que dependía de la demanda.

Inician vacunación de menores Este martes, 26 de octubre, comenzará el proceso de inmunización contra Covid-19 en Guanajuato, exclusivamente para adolescentes que presentan comorbilidadades, así como para los menores de edad que fueron amparados por la justicia federal. Así lo adelantó el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien en entrevista adelantó que hoy el biológico de la farmacéutica Pfizer se pone en manos de los hospitales para comenzar su aplicación el día de mañana. A 10 meses de la llegada de las primeras dosis para adultos, en esta entrega se beneficiará al grupo de la población de los 12 a los 17 años de edad, cuyos beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Gobierno Federal, como el registro previo en la página de internet mivacuna.salud.mx (http://mivacuna.salud.mx/). También se incluye a 48 menores que fueron amparados por las autoridades federales. Lee más aquí: Alistan vacunación con Pfizer para niños, jóvenes y embarazadas en Guanajuato

