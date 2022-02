Los vecinos mencionan que carecen de seguridad, agua potable y pavimentación, sin embargo no hay avance a causa de que muchos terrenos no han sido regularizados

Yadira Cárdenas

Salamanca.-La pavimentación es una de las principales necesidades de la colonia Efrén Capiz, sin embargo, la falta de regularización de algunos predios, dificulta la llegada de los servicios.

Ubicada al sur del municipio esta colonia también cocida como la “UCOPI”, es considerada como de las “más recientes” de Salamanca, situación por la que algunos terrenos continúan en proceso de escrituración, y los servicios no han llegado por completo.

Tal es el caso del agua potable, ya que el abastecimiento presenta dificultades al contar con una toma comunitaria y pago a un comité, también hay problemas de seguridad y ninguna de sus calles está pavimentada.

Ver nota: Buscan regular la tenencia de tierra en Salamanca

Foto: Yadira Cárdenas

Por lo que los colonos temen la llegada de las lluvias, pues deben caminar a la entrada de la colonia que se convierte en un lodazal para tomar el transporte público hacia el centro de la ciudad y realizar sus actividades.

“Años pasan y seguimos igual, no podemos avanzar y luego por eso nos señalan como una colonia insegura, por las carencias que tenemos, cada gobierno es lo mismo, estamos esperando que está vez sí nos vean y nos apoyen”, señaló Maricruz González.

En algunas calles, los vecinos han invertido para colocar tezontle y circular con el menor problema posible, pero a los pocos meses el problema resurge y no tienen el recurso para la compra del material de manera continua.

Sin embargo, también reconocieron que parte de los terrenos no están regularizados, algunos de los propietarios están en proceso y otros aún no lo han iniciado, lo que impide el avance en los servicios, “nos han dicho que por eso también se dificulta que se mejore la colonia, pero ya no son muchos los que faltan y por unos los llevamos otros, ojalá algo se pueda hacer”.

Lea también: Analizan funcionamiento de pozos en comunidades de Salamanca