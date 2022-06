Me sorprendieron las palabras del Senador de la República, Ricardo Monreal, cuando usando la expresión coloquial: “sí hay tiro” sostuvo que la oposición no está liquidada, a pesar del triunfo contundente que Morena —el partido en el que él milita—en las pasadas elecciones. El mensaje sorprende ya que mientras sus correligionarios andan como gallinitas cacareando el huevo que acaban de poner, el senador prefiere dar un paso atrás, respirar y tomar aire. ¿A quién le habla Ricardo Monreal?

Puede ser que le esté hablando a su propio partido. Es posible que sus palabras llenas de prudencia sean una advertencia para que los morenistas no se vuelen ni se crean que ya las tendrán todas consigo. Tal vez, lo que busca es que, desde la mesura, Morena no baje la guardia y deje un boquete por el que el barco les haga agua y los lleve al naufragio.

Si esto es así, está clara la advertencia: “más bien sería cauteloso por la oposición, mantuvo dos estados, pero no habría que ser demasiado alegre con las cifras, creo que es motivo de reflexión lo que sucede y confío en que Morena actúe con moderación, también sin excesos, porque a pesar de la confianza depositada en las urnas a favor del Presidente y de los candidatos, no hay que confiarse porque la siguiente etapa es hacer un buen gobierno en todos los gobiernos de Morena”, declaró. No son vanas las palabras ya que algo que los morenistas pueden dejar de ver es que estas elecciones estuvieron poco concurridas.

No obstante, puede ser que Ricardo Monreal se esté dirigiendo a otras audiencias. El senador es un hombre astuto que sabe hacer uso de la palabra y tiene la capacidad de mandar mensajes encriptados. Por lo tanto, hay que poner atención: el que tenga oídos que oiga. Por eso, la oposición debe estar atenta —o debiera— a estas palabras.

Ver nota: Con “Ley Monse” buscan sancionar a quienes encubran a un feminicida

Si Ricardo Monreal le está hablando a la oposición, el mensaje críptico puede tener varias interpretaciones. En primer lugar, puede interpretarse como un rasgo de cortesía del ganador al vencido. Quizás sea un acto de caballerosidad frente a la estridencia de sus correligionarios. También, podría ser un consejo. Les está sugiriendo entrar en una etapa de reflexión y les está señalando el camino.

Fíjense, parece decirles, pongan atención en las reacciones. Mientras los triunfadores andan alegres y sin analizar lo sucedido, están enseñando las costuras. Atiendan lo que están haciendo, miren sus excesos y actúen porque el pueblo bueno se enfada y hace falta buen gobierno. Eso es lo que hace falta y si los ganadores no saben hacerlo, los vencidos pueden tener una oportunidad en el futuro cercano.

Si, efectivamente, Ricardo Monreal se está dirigiendo a la oposición, hay que estar atentos a los motivos que tiene para hacerlo. Dicen por ahí que nada es lo que parece, que pienses mal y acertarás. Vamos no todo lo que brilla es oro. Si le rascamos un poquito, pueden ser palabras ensalivadas. Tal vez ese discurso sea para llamar la atención propios y extraños para ser tomado en cuenta como una alternativa fuerte, conocedora y útil.

No obstante, es posible que Ricardo Monreal le esté hablando al presidente. Sabemos que le ha costado estar en el círculo cercano de López Obrador. Asimismo, no podemos ignorar que no se encuentra entre las opciones preferidas de AMLO. Cuando ha tenido que elegir entre el zacatecano y otra alternativa, no le ha favorecido el fiel de la balanza lopezobradorista.

No dudo que las palabras de Ricardo Monreal sean un “no me olvides” y que los mensajes que mande sean como un saco: al que le quede que se lo ponga y al que no, que lo cuelgue en un clavito.

Por lo pronto, me parece que Monreal tiene muchas audiencias posibles, habrá que averiguar si sus palabras tienen peso los suyos o entre los ajenos. Sí hay tiro, dijo, como quien quiere verse beneficiado por esa expresión.