El titular de Salud anunció el fin del Semáforo de Covid en Guanajuato y con ello cambian algunas medidas de sanidad, pero no se quitan

Carolina Esqueda

León.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, anunció el fin del Semáforo Epidemiológico a partir del decreto publicado en el Periódico Oficial Estatal. Con ello, el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio para volverse una recomendación en espacios mal ventilados o donde no pueda mantenerse una sana distancia.

Díaz Martínez dijo que la resolución se tomó en el Consejo de Salud Estatal, luego de semanas de registrar menos de 28 casos activos de Covid-19. Además, el margen de pacientes hospitalizados se mantiene al mínimo.

Precisó que los contagios solo se han presentado en los municipios del corredor industrial, mientras que el resto ha permanecido sin nuevos registros.

Foto: Carolina Esqueda

“Es en todo el país, además de la rectoría que tiene la Secretaría de Salud Federal. Ya no habrá un semáforo epidemiológico en este momento a menos que haya un repunte que nos obligue a regular los aforos en comercios, fábricas o escuelas. Pero en este momento que se publica en el Periódico del Estado, es para dejarlo de lado”, explicó al respecto.

Díaz Martínez recordó que la baja significativa de casos se debe a que la mayoría de la población adulta ha cumplido con su vacunación de refuerzo. Asimismo, destacó el uso de cubrebocas y lavado de manos frecuente, por lo que llamó a mantener esas medidas para prevenir rebrotes.

“Hay que dejar algo muy claro: la pandemia no se ha terminado. Estamos en una fase endémica que quiere decir que el virus se va a quedar entre nosotros y hay que proteger a los más vulnerables. Yo sigo considerando que en espacios cerrados, sobre todo si no existiera buena ventilación, sí utilizar el cubrebocas. Es una recomendación con énfasis en personas que tengan factores de riesgo, diabéticos, adultos mayores o que no tengan su esquema de vacunación completo”, aclaró.

Semáforo de Covid en Guanajuato termina, ¿qué sigue?

Foto: Archivo

Por parte de la Secretaría de Salud continuará la vigilancia epidemiológica para identificar repuntes y posibles mutaciones del virus. Además, se observará el comportamiento de la infección en los siguientes meses para determinar si es necesario aplicar refuerzos de vacunación.

El titular de la SSG también anunció que la Secretaría de Educación de Guanajuato determinará cuáles serán los nuevos protocolos sanitarios en los salones. Esto, ya que no todos tienen las mismas condiciones y en algunos se permitirá dejar de lado el uso del cubrebocas. “Sobre todos si se trata de actividades al aire libre”, agregó.

Por lo pronto, se mantendrán las recomendaciones de utilizar cubrebocas en espacios cerrados o mal ventilados, como el transporte público. Además, se pide continuar el lavado de manos frecuentes o uso de alcohol en gel.

Lo que sí se desechará por completo es el uso de tapetes y arcos desinfectantes, así como la toma de temperatura en la mano.

