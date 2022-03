Cubrebocas no debería ser obligatorio, pero sí debe quedarse: infectólogo

El infectólogo señaló que en lugar de cuestionarse el uso de cubrebocas en Guanajuato, las autoridades deberían preocuparse por eliminar medidas que son inútiles como los tapetes “desinfectantes”

Fernando Velázquez

Guanajuato.- Entre cuestionamientos sobre si es momento o no de dejar el cubrebocas, el infectólogo Juan Luis Mosqueda sostuvo que la ciudadanía ya debería acostumbrarse a utilizarlo, sobre todo en lugares cerrados o con aglomeraciones, y en lugar de debatir su uso, eliminar medidas que son inútiles como los tapetes “desinfectantes” o termómetros en las entradas de ciertos espacios.

Indicó que no debe ser necesario que una autoridad vuelva obligatorio la utilización de la mascarilla para las personas, pues de ser así, habrá quedado claro que no han aprendido nada durante los dos años que ha durado la pandemia de Covid-19.

Además, subrayó que los cubrebocas protegen no solo del covid, sino también de otras enfermedades respiratorias que se han reducido de manera considerable en la contingencia sanitaria, tales como gripe, neumococo o influenza.

El cubrebocas en espacios cerrados

Por ello, consideró necesario que siga usándose en espacios cerrados o donde haya muchas personas, no solo por lo que resta del 2022, sino también en los próximos años.

“Si me voy a meter a un espacio cerrado, lleno de gente, que no esté bien ventilado, yo me meto con cubrebocas ahorita. En uno o en dos años, eso es algo que ya deberíamos dejar establecido de esa manera, no por obligación o mandato gubernamental, sino por prevención de enfermedades respiratorias”, dijo.

Juan Luis Mosqueda también señaló que en lugar de cuestionarse sobre si es momento de dejar de utilizar la mascarilla, el sector público y privado debería mandar mensajes correctos sobre cuáles medidas sí sirven para prevenir contagios y cuáles no.

“Si algo nos ha fallado es comunicación y enviar los mensajes correctos. Yo sigo preocupado de que no quiten los termómetros en las entradas, que no sirven de nada, o los tapetes a las entradas a los lugares. Como instituciones de salud se ha fallado en orientar adecuadamente”, dijo.

