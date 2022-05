Hasta el momento los familiares no han tenido cabeza para pensar en reclamar el seguro de taxis, pues por ahora buscan justicia

Nayeli García

Irapuato .- El seguro de las unidades del servicio público es complicado. Así lo señalaron integrantes del gremio de taxistas, puesto que para cobrarlo tiene que haber una denuncia de por medio.

Luego de la muerte de seis personas en un accidente vial, en donde estuvo involucrado un taxi de los tradicionales, las dudas sobre si tenía seguro o no quedó en el aire. Mientras que algunos señalan que éste no aplicaría, pues el taxi trasladaba a seis personas y no a cinco como señala la tarjeta de circulación, otros señalan que al existir un presunto responsable de los hechos, éste tendría que cubrir los gastos.

Familiares abordarán seguro después

Hasta el momento, los familiares no han tenido cabeza para pensar en reclamar el seguro de taxis. Ellos solo tenían en la mente enterrar a sus hijas y al taxista y exigir justicia, para que el chófer no salga de prisión.

Una vez que termine todo, comentaron los familiares que buscarán ver lo del seguro de taxis. Sin embargo, a decir de algunos amigos de Javier, la unidad era suya, pues no la trabajaba a nadie. Él era el dueño, pero lamentablemente falleció.

“En relación a las aplicaciones de los seguros es muy complicado en el servicio público dado que conlleva mucho riesgo. Debe de buscarse un seguro que aplique todas las garantías así como quien presta el servicio lo haga con responsabilidad y aunado a eso la responsabilidad de la ciudadanía que no se moleste cuando se niegue el servicio cuando son más de cuatro personas ya que la tarjeta de circulación marca 5 pasajeros incluido el chofer”, opinó el líder de la asociación 11 de noviembre, Juan Iturriaga.

Ley de Movilidad establecería liquidación

Bajo la Ley de Movilidad los deudos de las cinco personas que fallecieron en un accidente vial al interior de un taxi en la ciudad de Irapuato, podrían recibir casi medio millón de pesos como indemnización. Sin embargo, para la familia del conductor -que también murió- sería una liquidación estipulada en la Ley Federal del Trabajo.

El líder de Línea Dorada José Luis Guerrero resaltó que los servicios de taxi –verde- tienen por obligación contar con un seguro de cobertura amplia, fideicomiso o fondos de garantía con el objetivo de que el viajero cuente con un seguro que cubra sus lesiones o muerte.

Lo anterior, marca una diferencia entre los tipos de seguro que manejan el transporte ejecutivo que solo cuentan con daños a terceros y representa un riesgo.

En una hipótesis el líder de taxistas precisó que lamentablemente este tipo de accidentes son un reflejo de que se debe viajar con un seguro amplio para hacerse cargo de todos los gastos e indemnizaciones como lo marca la Ley de Movilidad, pues en caso de ocurrir un accidente puede que no se tenga un resultado favorable.

Los artículos del 318 al 320 estipulan lo siguiente: “Los concesionarios y permisionarios del transporte son responsables de la reparación de los daños de manera efectiva a los usuarios del servicio, al operador, a terceros, sus bienes”, señala el artículo 318.

“Los concesionarios y permisionarios del transporte deberán contratar los seguros que cubran los daños que pudieran sufrir las personas”.

“La indemnización que se deberá cubrir en casos de muerte, lesiones e incapacidades para trabajar, se determinará conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo”.

“Hay diferentes tipos de póliza que exige Gobierno del Estado, el vehículo al circular está obligado a portar cualquier seguro pero que cumpla todas las condiciones incluyendo la protección del pasajero hasta la muerte”, resaltó.

Cobertura amplia

Ante ello, destacó que cada seguro puede cubrir hasta 2 millones de pesos que incluye la cobertura amplia y abarca cada una de las muertes o lesiones.

Para tener acceso a este proceso legal, se tiene que hacer lo puntualizado en el artículo 321.

“Las personas afectadas por un accidente, por sí o por medio de su representante legal o por quien tenga derecho a sucederlas. Deberán entregar ante el prestador del servicio o ante el representante social. En su caso, solicitud de indemnización dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la fecha del siniestro”.