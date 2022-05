En compañía de amigos y familiares Refugio despidió a su hija Melanie, una de las víctimas del conductor ebrio que impactó a un taxi

Nayeli García

Irapuato .-Al grito de “¡Queremos justicia y que no salga nunca, esto no es un juego, son personas!”, María del Refugio, madre de Melanie, exigió justicia para ella y las otras 4 mujeres trans y un taxista, quienes murieron luego de que un conductor en estado de ebriedad impactara la unidad en la que viajaban.

Este 10 de mayo, para la señora Refugio no fue de alegría, pues en medio de porras y aplausos de amigos y familiares, despidió su hija, Melanie, de 32 años de edad. A la que siempre la recordarán por su carácter alegre y por ser la ‘Gloria Trevi de Irapuato’.

Lee también: Aplazan audiencia de conductor que mató a 6 en Irapuato; deudos exigen justicia

Despiden a víctima de conductor Foto: Eduardo Ortega

“Yo pido justicia, no lo dejen salir, este no es un juego, un juguete y como digo siempre: no es un perro, es una persona, quiero justicia y que no salga para siempre”, exigió Doña Refugio, quien toca con amor el ataúd blanco cubierto con una bandera de arcoíris, en donde reposan los restos de su hija.

Los familiares de Melanie señalan que este hecho no debe ser considerado como una burla, ni por la gente que opina en las redes sociales, ni por las autoridades, a quienes pidieron aplicar la ley en contra del conductor que le arrebató la vida a las 6 personas.

Melanie siempre sonriente

“Le gustaba mucho Gloria Trevi, bailaba, era trasvestí, y no quiero que sea una burla lo que hizo (el conductor), por favor que no salga para siempre”, dijo la madre, mientras sus familiares sostenían la fotografía de Melanie, quien fue sepultada en el Panteón Municipal de Irapuato.

1 de 8

Entre cientos de personas que acudían al panteón a visitar las tumbas de su madre y dejar una flor en su memoria; doña Refugio, le dio el último adiós a Melanie. Sus seres queridos y amigos la rodearon de flores y le explesaron todo su amor.

Dijeron que ella estuvo en este mundo para dibujar sonrisas en las personas que la rodeaban y era un ejemplo de fuerza y superación personal.

MJSP