Cuca Domínguez

Salamanca.- Para realizar el proyecto ejecutivo para el saneamiento en los 192 kilómetros del río Lerma que pasan por Guanajuato se requieren de 80 millones de pesos “solo para el proyecto, aparte de los recursos que se requerirían para la obra”, precisó Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, por lo que agregó se requiere de la participación del estado y la Federación a través de la Conagua.

El líder campesino dijo que este proyecto de limpieza del río Lerma es solo para el estado de Guanajuato.

“No nos estamos metiendo con el Estado de México, ni Michoacán, Querétaro o Jalisco; pero claro que se requiere que todos los estados hagan su parte, porque si solo limpia Guanajuato y no lo hacen los demás estados, es lo mismo, sería un costo grandísimo”, señaló.

Destacó que el río Lerma atraviesa el estado en 192 kilómetros, pasa por el lado norte de Acámbaro, pasa por en medio de Salvatierra, se desvía a un lado de Jaral del Progreso, sigue por un lado de Cortazar y Villagrán, además de atravesar en medio de Pénjamo y Salamanca y cruza por la orilla de Abasolo.

Dijo que si hay voluntad de los tres niveles de gobierno para aportar los recursos para realizar la limpieza del río Lerma, pero principalmente de la Federación por ser de su competencia, el proyecto es posible.

Robles Montenegro apuntó que el principal problema del Lerma es que su cauce natural ya no existe, pues se ha ido azolvando debido a que no hay lluvias todo el año y han crecido los árboles, y en algunas ocasiones las tornas que pone la gente con costales para detener el agua, son olvidadas y no se quitan, entonces los árboles empiezan a crecer, la arena y la arcilla se empiezan a acumular, y se queda menos caja para el cauce del río; situación derivada del hecho de que durante años no se ha limpiado el Lerma.

Por ello es que en temporada de lluvias el agua se desborda y se va por donde antes corría, recobra sus espacios, por ello se requiere de mantenimiento y conservación antes de que llegue la temporada de lluvias, para no tener problemas de inundaciones.

Sobre cuánto recurso se requeriría para el mantenimiento y la limpieza del río Lerma, dijo que precisamente eso lo determinaría el proyecto, y para ello se necesitan los 80 millones de pesos, concluyó.

