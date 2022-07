En puntos de Irapuato y en Guanajuato capital, las dosis de vacunas para niños de entre 5 y 11 años se agotaron en menos de 4 horas

Nancy Venegas

A tan solo 3 horas y 40 minutos de que inició la jornada de vacunación anticoronavirus para niños de 5 a 11 años de edad, en la Unidad Deportiva Sur se agotaron las 3 mil 500 dosis Pfizer pediátricas que tenían disponibles.

Pese a ello, padres de familia continuaban en fila en espera de una siguiente dotación.

Por lo menos la espera de más de 20 horas que pasaron miles de padres de familia para que sus hijos de entre 5 y 11 años de edad tuvieran la primera dosis para protegerlos del Covid-19 surtió efecto.

Este sábado a las 8:00 de la mañana, en la Unidad Deportiva Sur, Hospital Militar y clínica 57 del IMSS, inició la jornada de vacunación para los menores de edad de 5 a 11 años de edad en Irapuato.

Foto: Eduardo Ortega

Sin embargo, desde el mediodía del viernes pasado, miles de padres de familia se formaron para que sus hijos obtuvieran la primera dosis Pfizer pediatrica. Incluso algunas niñas y niños pernoctaron en la vía pública.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, José Luis Martínez Cendejas, informó que para esta jornada el Gobierno Federal destino 9 mil 500 vacunas para Irapuato, de las cuales 3 mil 500 se destinaron a la Deportiva Sur, 3 mil 500 al Hospital Militar y 3 mil a la clínica 57 del IMSS.

“La cantidad de dosis con la gente asistente ya está agotada. inclusive hay gente que se va a quedar esperando para la siguiente dotación”, dijo Martínez Cendejas, al confirmar que a las 11:40 los biológicos de la Deportiva Sur se habían terminado.

Aunque los padres de familia que esperaban en la fila en las inmediaciones de la Deportiva Sur fueron informados de que ya no había vacunas, continuaban formados.

Hasta el momento, en Guanajuato se habían inoculado a 254 mil niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Sin embargo, se requieren de al menos otras 300 mil dosis pediatricas para la cobertura total de este grupo de la población.

“La recomendación a los padres de familia que ya no van a alcanzar biológico en este momento, es esperar a que las gestiones que está haciendo el gobernador, el secretario de Salud, den frutos y nos manden más biológico. Esperemos que en la siguiente dotación nos den una cantidad amplia como para estar en condiciones de seguir aplicando y lograr que incrementemos la cobertura de vacunación en este grupo de la población”, dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI.

Se agotan también en Guanajuato

Se agotaron las vacunas para niños también en Guanajuato capital. Foto: Lourdes Vázquez

Antes de la 1:00 de la tarde, autoridades sanitarias de Guanajuato capital también confirmaron que se agotaron las dosis de la vacuna contra el Covid en los dos puntos de vacunación habilitados en la ciudad.

Ni en las oficinas de la Secretaría del Bienestar ni en la Ex Estación del Ferrocarril quedan biológicos para inocular a los menores de entre 5 y 11 años de edad.

Así, las personas deberán esperar hasta una tercer tanda de dosis para vacunar a sus hijos.

Vacunación de menores se llevará tres meses

El delegado de Programas para el Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, aseguró que todos los niños guanajuatenses de 5 a 11 años, recibirán su vacuna contra el Covid, aunque esto se llevará a cabo en un periodo de tres meses a partir del primero de julio.

Durante la jornada extraordinaria de vacunación que inició este sábado en seis municipios de Guanajuato y en entrevista con Periódico Correo, el funcionario federal negó que la vacunación de los menores tenga tintes políticos. Además aseguró que existe clara coordinación con el Gobierno del estado y los municipios.

Mauricio Hernández insistió que los niños no son un sector particularmente en riesgo, sin embargo, aseguró que eso no quiere decir que no se les vaya a dar la atención necesaria.

“Esto lo subrayo porque entendemos que los papás, nos preocupamos mucho por nuestros niños, pero hay que tener la situación muy clara: no es una población en riesgo. Se les va a brindar la atención en su totalidad y esto va a ser en tramos”, advirtió.

Mauricio Hernández Núñez. Foto: Lourdes Vázquez

Por ello aclaró que las aproximadamente 53 mil dosis que fueron enviadas para aplicarse en este día, no serán las únicas, sino que continuarán llegando.

“No son las primeras dosis que llegan para esta población y conforme van llegando, van liberándose a los distintos puntos de vacunación. Es un proceso que culminará en tres meses contados a partir del 1 de julio”.

En total, durante esta semana se aplicaron más de 260 mil vacunas a niños de 5 a 11 años de edad, precisó Mauricio Hernández.

Niega tintes electorales

Luego de que el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila, y otras voces, han señalado que la vacunación tienen un sesgo y tintes político–electorales, el funcionario federal manifestó que la inoculación no debe prestarse para esos planteamientos.

“Ni a un tema mucho menos electoral, ni siquiera hay procesos electorales en marcha, porque no lo es. Tenemos que entender la situación, el fenómeno social tal y como se está presentando y analizarlo con mucha objetividad, es una gran cantidad de personas la que se está atendiendo y esto implica un reto que no es sencillo atender”, afirmó.

Pide ayuda de la ciudadanía

Foto: Jazmín Castro

Sobre la desorganización que hubo en la semana en varias sedes en todo el estado, Mauricio Hernández manifestó que para tener una coordinación óptima, también se debe contar con el apoyo de la ciudadanía.

“Estamos hablando de 260 mil niños con sus papás, estamos hablando prácticamente de 750 mil personas acudiendo a puntos de vacunación. Hagamos una ejercicio muy básico de qué implica, qué significa, y podemos concluir de manera muy inmediata que sin la participación de la población, no es posible tener una organización como la que todos desearíamos, es una gran cantidad de personas que estamos atendiendo de manera simultánea”, admitió.

Afirmó que la coordinación con el Gobierno del estado y los municipios es exactamente igual a la que se ha llevado a cabo en anteriores jornadas para otros sectores de la población.

