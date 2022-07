Padres de Guanajuato que no alcanzaron a vacunar a sus hijos en la primera tanda, decidieron acampar en los puntos de vacunación

Carolina Esqueda y Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Luego de que en la anterior jornada de vacunación se agotaron los biológicos, para esta segunda tanda de inoculación muchas familias guanajuatenses prefirieron acampar y hacer largas filas para asegurar las vacunas de sus hijos.

En León, por ejemplo, miles de leoneses pasaron la noche afuera de los centros de vacunación. Esto ante el anuncio de 24 mil dosis extra que envió la Federación este viernes para complementar la jornada dirigida a la población de 5 a 11 años.

En puntos como la T1 del IMSS y Plaza Venecia, la gente llegó entre las 8:00 y las 9:00 de la noche, dispuesta a acampar para asegurarse un lugar.

“Nosotros llegamos 9:30 y después empezó a llegar más gente. No vamos a alcanzar vacunas, son muy pocas dosis y ya habíamos intentado en la semana y no alcanzamos. Nosotros sí tenemos interés en que se vacunen los niños”, dijo Alejandra, madre de familia proveniente de Jardines de Jerez, y quien entre martes y miércoles fue a formarse durante horas al Hospital de Las Joyas, sin éxito.

Largas filas se vieron en el punto de vacunación de Plaza Venecia en León. Foto: Carolina Esqueda

A alrededor de la medianoche, se armaron los campamentos improvisados. La mayoría de la gente llegó equipada solo con mantas y reposeras para tratar de dormir.

“En el Hospital Pediátrico me quedé toda una noche y parte del día, pero al final no alcancé vacunas. Ahora me vine a probar más suerte aquí, y parece que sí voy a alcanzar”, dijo Uriel, proveniente de San José del Potrero, y que llegó desde las 12:30 de la noche para asegurar las dosis de sus tres hijos.

La Secretaría de Salud estatal anunció que serán dos días para aplicar el total de los biológicos, con cinco puntos disponibles. Estos, a las 7:00 de la mañana ya registraban filas de más de dos cuadras.

Largas filas se replican en Guanajuato capital

Desesperados por que sus hijos de 5 a 11 años de edad sean vacunados contra el Covid, nuevamente padres de familia hicieron una larga fila desde la Secretaría del Bienestar hasta el acceso a la parte posterior del Congreso de Guanajuato, donde se aplicará la nueva tanda de biológicos.

También en el punto de vacunación de la Ex Estación del Ferrocarril se mostraban largas filas.

Este sábado, a alrededor de las 8:00 de la mañana dio inicio la vacunación, aunque desde horas antes cientos de padres y madres de familia ya se habían formado. Incluso señalan que algunos pasaron la noche en el sitio.

No obstante, los Servidores de la Nación informaron que en la sede de la Secretaria del Bienestar solo hay mil 700 dosis por aplicar.

También se formó una larga fila en la Ex Estación del Ferrocarril. Foto: Lourdes Vázquez

Debido a esto, algunos padres decidieron buscar la vacuna en la otra sede habilitada en la capital, ubicada en la Ex Estación del Ferrocarril.

Hasta el momento no se han reportado incidentes.