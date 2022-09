El registro inició este martes para la beca municipal de nivel primaria en la capital. Por lo que a primeras horas la página ya se encontraba saturada

Guanajuato.- Este martes arrancó con algunos contratiempos el registro de estudiantes que aspiran a una de las 2 mil becas que otorgará el municipio. Cada uno de los beneficiarios podría recibir hasta 2 mil pesos. Uno de los requisitos es que los estudiante tuvieran un promedio arriba del 8 durante el ciclo escolar pasado.

El director de Cultura y Educación, Antonio Borja Pérez, dijo que tuvieron problemas de saturación de la página, pero que tiene el reporte que de que el primer registro ocurrió a las 9:40 de la mañana. Se le dio la atención en Casa de la Cultura.

La saturación de la página es algo que sucede a menudo

“Lo que sucede, como en todas las páginas habidas y por haber, es tanta la gente que quiere entrar que se saturan. Pero, no es importante que sea el primero en registrarse. Sea el primero o sea el último tienen la misma oportunidad, depende del buen llenado del formulario”, comentó.

Dijo que, durante la convocatoria pasada, una persona inscribió a su hijo 17 veces. Lo que fue detectado en un trabajo de depuración de las solicitudes. Hubo 7 mil 500 solicitudes y de la primera revisión eliminaron 2 mil 500 registros de beca primaria Guanajuato.

Registro beca primaria Guanajuato inicia con errores

En diversos intentos para entrar a la página, aparecía un error y no daba el acceso. Pero luego finalmente al ingresar, aparecía la convocatoria, pero al abrirla, llevaba a un documento de PDF con las bases, pero no al registro como tal, en tanto que aparecía una última actualización el día 5 de septiembre.

En redes sociales, los comentarios versaban en el sentido de que no se puede abrir la página.

