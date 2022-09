Tras la renuncia de los anteriores secretario y tesorero hace tres meses, ahora el SAPASVA de Valtierrilla podrá operar completamente

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Finalmente y luego de tres meses de espera, el consejo del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla (SAPASVA) podrá operar completamente tras la designación del nuevo secretario y tesorero. Esto tras la renuncia de los anteriores.

Fernando Miranda Medina, presidente del organismo, señaló que espera la notificación del Ayuntamiento de Salamanca para la integración de los nuevos elementos, y espera también se haga un buen equipo para avanzar en los proyectos.

Lee también: El 70% de las personas con discapacidad de Salamanca carecen de apoyos

Tras ser presentada la terna ante el Ayuntamiento, se aprobó a los ciudadanos Samuel Rodríguez Serrato y Andrés Mosqueda Juárez como los nuevos integrantes del consejo. Ellos estarán a la espera de tomar protesta para integrarse al trabajo en beneficio de la comunidad de Valtierrilla.

Sapasva de Valtierrilla. Foto: Especial

Nuevos elementos impulsarán proyectos pendientes

Sobre esta designación, Miranda Medina señaló que aún no ha sido notificado por el Ayuntamiento. Tampoco ha tenido contacto con quienes estarán trabajando al frente del organismo. Sin embargo, afirmó que es una buena noticia que estaba esperando para la continuidad de los proyectos.

“Me enteré por una transmisión de la sesión de Ayuntamiento. Estoy esperando la notificación y me imagino que la toma de protesta de ellos para que se integren. La verdad solamente sé los nombres pero no los conozco, sin embargo estoy seguro que traerán las ganas de servir a la gente de Valtierrilla, de ser empáticos y poder resolver lo necesario luego de que el organismo no está al cien por ciento, tenemos que poner los cimientos para ello”, dijo.

Con la plantilla completa se podrán resolver situaciones pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), entre otros pendientes fiscales. Además se emprenderá la actualización del reglamento y otros formatos jurídicos.

Te puede interesar: Tras homicidio, comerciantes del Tomasa Esteves en Salamanca piden más seguridad

“Hay mucho por hacer además de los proyectos que se pretenden concretar, se requiere que Valtierrilla cuente con un servicio que cumpla con las necesidades de los usuarios”.

Quizás te interese:

JRP