Tras el homicidio de un locatario, los comerciantes piden reactivar la oficina de enlace de la Secretaría de Seguridad municipal

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El temor persiste entre locatarios del mercado Tomasa Esteves tras el asesinato de un comerciante el pasado viernes ante la mirada de decenas de clientes. Por ello reiteraron la solicitud con urgencia de la reactivación de la oficina de enlace de seguridad pública del inmueble y más rondines.

Tras el homicidio de conocido vendedor de pollo la tarde del pasado viernes, que trató de huir pero lo mataron en la calle 5 de Mayo en el área del comercio semifijo, los locatarios temen que nuevamente el principal centro de abastos de Salamanca se convierta en un lugar inseguro. Incluso temen se repita la situación de hace dos años, cuando la mayoría se vio obligada a cerrar por hechos de seguridad que se registraron en la zona.

“El sábado hubo dos o tres compañeros de la 5 de Mayo que no abrieron por miedo, porque finalmente no se sabe qué fue lo que ocurrió pero si lo que se vivió, aquí han pasado muchas cosas, desde intento de extorsiones, asaltos, homicidios, y con los balazos pues la gente ya no va a querer venir, porque había mucha gente todavía comprando”.

El pasado viernes mataron a un vendedor de pollos de el mercado Tomasa Esteves de Salamanca. Foto: Archivo

Piden reactivar oficina de seguridad

Ante esta situación, el comercio de toda esta zona hizo un llamado nuevamente al Municipio para la reapertura de la oficina de enlace ubicada en la zona poniente del mercado. En años anteriores, en esa oficina permanecían policías y se sentían más seguros.

“Cada que sucede algún hecho de seguridad hay rondines y andan dando vuelta las patrullas pero solamente por cierto tiempo. Lo que queremos es que haya presencia permanente, porque cuando estuvo feo así se detuvieron hasta los carteristas. Por eso decimos que es mejor”, señaló Héctor Ojeda

Mientras tanto, los comerciantes del Tomasa Esteves tratan de seguir con sus actividades. Sobre todo esperan aprovechar el inicio de las fiestas patrias que atraen a más clientes, quienes acuden a comprar lo necesario para las celebraciones en familia.

“Ahorita esperamos más gente, y esperamos también que nos hagan caso y por la seguridad de todos se tomen cartas en el asunto”, concluyen.

