El SAPASVA ha tenido buenos resultados tras acudir directamente a las casas de los morosos y cobrarles con apoyo de los policías

Yadira Cárdenas

Salamanca .- El Sistema de Agua Potable de Valtierrilla (SAPASVA) inició con el cobro a morosos de más de 4 mil pesos con el apoyo de seguridad pública. Al menos en la primera intervención, esto ha funcionado y los deudores se han puesto al corriente, señaló el presidente del organismo, Fernando Miranda Medina.

De acuerdo al titular del SAPASVA, esta medida para bajar la cartera vencida está contemplada dentro del reglamento del organismo. Se pide apoyo a seguridad pública para acudir a los domicilios de quienes no han cumplido con los convenios de pago, se les hace un nuevo exhorto para pasar a liquidar el adeudo, y en caso contrario se les suspende el servicio.

“En algún momento cuando un ciudadano no esté cumpliendo con los pagos se procede a acudir con la fuerza pública. No sin antes haber pasado por un convenio y si ese ciudadano no cumple, se dispone de una planeación de suspensiones del servicio”, dijo.

Foto: Archivo

En días pasados se realizó una primera acción de este tipo en tres domicilios, cuyos propietarios acudieron de inmediato a ponerse al corriente. Con este resultado, se estará realizando una planeación para continuar la visita de acuerdo a la lista de morosos.

“Se debe aclarar que la policía solamente es para evitar que se altere el orden en caso de que haya inconformidad con el cobro. No hay intervenciones de otro tipo, aunque sí esperamos que existan personas que se molesten y esperamos que comprendan que lo que queremos es que se siga brindando un buen servicio”, advirtió el funcionario.

La cartera vencida que se pretende disminuir es de cerca de 3 millones de pesos. Con los convenios, se ha estado reduciendo esa cantidad y se ha logrado avanzar.

“Las personas se molestan y señalan que el agua es de Valtierrilla, que es del pueblo, y tienen razón. Pero se requiere de recurso para hacerla llegar a todas las viviendas, para dar mantenimiento de pozos, para mejora de redes, entre muchos gastos. Y aun así cuando se les suspende, tienen la opción de acudir directamente a los pozos y llevarse el agua”, explicó.

