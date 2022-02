La tarifa que cobra el transporte público de Salamanca es de 10 pesos, esto pese a que nunca se autorizó aumentar el costo anterior de 8 pesos

Cuca Domínguez

Salamanca.- Usuarios del transporte de ruta fija han pagado durante un año a los concesionarios la tarifa no autorizada de 10 pesos, sin que alguna autoridad haga algo al respecto.

“El gobierno se hace de la vista gorda, desde la administración de Betty Hernández y la de hoy de César Prieto, no tienen interés en multar a los de las combis”, dijo Mariana, una joven estudiante que ahora que regresó a clases presenciales utiliza 4 rutas para ir la escuela y regresar a su casa.

Al respecto el regidor presidente de la comisión de Transporte, Juan Ortega Gasca, dijo que es un tema que se atenderá.

Lee más: Transporte sufre crisis en Salamanca con incremento en el pasaje y baja afluencia

El 12 de febrero del 2021, el líder de transportes Villa de Barahona, Roberto Calvillo Ramiro, informó que decidieron incrementar la tarifa de 8 a 10 pesos, ante la falta de respuesta de las autoridades municipales para incrementar el precio que ya tenía más de tres años sin ajuste. Enseguida todas las líneas que operan las rutas de transporte público de ruta fija en Salamanca se unieron y desde hace un año, cobran esa tarifa.

Transporte público de Salamanca subió de los 8 a los 10 pesos pese a no tener autorización.

La señora Angélica, mamá de cuatro niños, habitante de la colonia Benito Juárez, dice que el transporte está caro, su esposo trabaja de dependiente en una tienda y gana poco, “usamos poco la combi, pero si está cara, mi esposo se va en bicicleta a trabajar, yo hago quehacer en algunas casas y es cuanto me tengo que transportar, a veces si nos sale caro, cuando un domingo queremos ir al jardín, por eso nos vamos en combi y nos regresamos caminando, ya no alcanza, lo bueno que el centro está cerca”, dijo.

Como ella muchas amas de casa tratan de estirar el gasto, “andamos a las acabaladas el fin de semana, porque no alcanza y ya sabe gastamos en lo esencial, estamos al día”, aseguró.

Atenderán el tema, asegura regidor

En tanto el regidor presidente de la comisión de Seguridad, Transporte y Vialidad, así como de Protección Civil, Juan Ortega Gasca, dijo que este tema se atenderá, “primero se tiene que conformar una comisión mixta tarifaria, donde participan algunos miembros que el Ayuntamiento Establezca, no necesariamente los de la comisión, además se incluye a los prestadores de servicios“.

“No necesariamente para revisar la cuestión tarifaria, también revisar la prestación de los servicios, por ejemplo se han recibido quejas de los adultos mayores, que les niegan el servicio, porque tardan en subirse y pagan tarifa preferencial, eso no está bien, revisaremos ese tipo de cuestiones y que se conforme la comisión y entonces estaremos en posibilidad de revisar ese tema”, precisó.

Ortega Gasca dijo que los concesionarios deben ser sancionados por la Dirección de Transporte, porque si no hay una autorización, no tiene porqué cobrarse; por eso se tiene que revisar ante la Comisión Mixta, ya que si se permiten o se toleran es porque alguien se está prestando a una corrupción o se hace de la vista gorda; también le piden a los ciudadanos que sigan denunciando, “para que no siga la impunidad porque nadie ha autorizado ese incremento”, precisó.

Puedes leer: Critica regidor aumento de tarifa de transporte en Salamanca sin autorización

LC