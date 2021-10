Cuca Domínguez

Salamanca.- Padres de familia de la escuela secundaria “18 de marzo”, denunciaron que las condiciones en las que están estudiando sus hijos no son óptimas, “no se han hecho los trabajos de mantenimiento al plantel y de no hacerlo están en riesgo de que se les venga encima el techo, además de que falta aseo en los baños y el director del plantel ha llevado unos perros al plantel que suelta por la noche para que vigilen y durante el día están encerrados y se corre el riesgo de que se suelten y lleguen a morder a algún alumno o docente”.

De acuerdo a los denunciantes quienes compartieron fotos a Correo, lo más urgente es que se intervenga en el plantel, “vino el secretario de educación, se dijo que el INIFEG iba a hacer un diagnóstico y nos iban a decir que procedía, si la estructura aguanta una intervención o se tendría que derrumbar todo el plantel y hacerla nueva, pero a más de un mes de que iniciaron las clases no se nos ha dicho nada, seguimiento viendo que los alumnos están bajo el riesgo y se puede ver en el techo de la entrada que está prácticamente a punto de derrumbarse.

El edificio tiene filtraciones en la biblioteca, los salones sufrieron afectaciones por las lluvias, “a la fecha no se hecho nada, estamos preocupados”, coincidieron los padres de familia.

Otro tema que les preocupa, es que los sanitarios siempre estén sucios, “hay dos intendentes y entendemos que pueden no ser suficientes para estar al pendiente del aseo de los sanitarios; en esta pandemia lo que más se necesita es la limpieza y en este plantel es un riesgo ir al sanitario, sobre todo para las niñas porque siempre están sucios y nadie hace nada para mantenerlos limpios, no sabemos si no hay agua, o productos de limpieza porque se observa que el sarro está en todos los sanitarios, aparte de la suciedad por el uso de los alumnos”, dijo otro padre de familia.

Una mamá explicó que además a ella le preocupa que el director del plantel, haya llevados dos perros al plantel, “son de esos perros agresivos, que suelta por la noche para que vigilen el plantel; sin embargo durante el día los tiene encerrados en un espacio; incluso les ha construido un espacio para que ahí, estén; entendemos que no hay vigilancia que esta escuela ha sido robada muchas veces y tal vez está sea una opción, pero no creemos que sea la más viable, porque si los perro se llegan a salir, pueden poner en riesgo la vida de los alumnos e incluso de los docentes”.

Otra denunciante pidió que se revise la tienda escolar, “mi hijo me dijo que dan precios muy caros, además de que no es salubre, y que sepa no hay permiso para tener esa tiendita”, precisó.

Se les preguntó si han externado sus preocupaciones al director del plantel, Ismael Campos Collazo y dijeron que no, porque temen represalias contra sus hijos, por lo que prefirieron hacerlo de manera anónima.

