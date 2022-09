“Salamanca seguramente seguirá estando como epicentro, porque aquí tenemos la refinería, eso me queda más que claro”, afirma el CEES

Salamanca.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca (CCES), Oscar Macías Jasso, admitió que no se puede desmentir que Salamanca es el epicentro de la inseguridad en Guanajuato, aunque lamentó que se considere de esa forma a este municipio, como lo declaró el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. Aunque adelantó que se ha avanzado en la disminución de la incidencia delictiva y eso lo ha informado el propio Secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca.

“Lo que sí, es que no puedo desmentir que es el epicentro de la inseguridad del estado. Nos queda claro a todos al ser tener una refinería de donde sale el combustible que es robado, por eso no me queda la menor duda. Hoy por hoy, tanto el municipio, el estado y la federación, deben de trabajar en forma coordinada para brindarnos la seguridad que el municipio requiere”, dijo.

Dijo que la presencia de la refinería Antonio M. Amor condena a Salamanca a concentrar la inseguridad.

“Aunque el robo de combustible es tema federal, podemos trabajar de manera conjunta para brindar seguridad y que Salamanca no esté en ese reflector. Aunque seguramente seguirá estando como epicentro, porque aquí tenemos la refinería, eso me queda más que claro”, precisó.

“Que no se estigmatice a Salamanca”

Macías Jasso reiteró hablando de otros delitos, y luego de que la seguridad la hacen los tres niveles de gobierno, se ha trabajado para no estigmatizar a Salamanca.

“Ahora lo que se tiene que hacer es seguir trabajando los tres niveles de gobierno de seguridad y con todos los sectores productivos del municipio: empresarios, cámaras y organismos, así como con toda la sociedad. Porque en otros delitos los reportes que se tienen son buenos, ha bajado la incidencia. Así lo dio a conocer el Secretario de Seguridad, en reporte que presentó a los empresarios salmantinos”, precisó.

Finalmente dijo que los trabajos que se tienen en materia de seguridad, indican que el robo del combustible ha disminuido. Por ello se espera que Salamanca deje de ser el epicentro de la inseguridad, como lo declaró el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

