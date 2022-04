Yadira Cárdenas

Salamanca.- Despachadores de gasolineras externaron su temor tras la inseguridad que se ha registrado en los últimos días en las estaciones, durante las jornadas laborales de la madrugada.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, en varias gasolineras de la ciudad, se han registrado asaltos que han quedado grabados en las cámaras de videovigilancia, al igual que el robo de producto, luego de que personas carga en sus vehículos y se retiran sin hacer el pago.

Los denunciantes destacaron que estos hechos se han registrado en gasolineras de la Avenida Morelos, Hidalgo, Pluripartidista, entre otras.

Los despachadores señalaron que los asaltos en las gasolineras son hechos por delincuentes que ya tienen calculado los horarios donde se quedan solas las estaciones

Los delincuentes calculan los horarios para asaltar

“Hemos estado en contacto con otros compañeros y amigos que también son despachadores, y es algo que es parejo, son personas que ya tomaron la medida y saben cómo hacerle, saben a qué hora está todo solo, hasta ya tenemos identificados algunos vehículos”.

En ocasiones los despachadores pagan la gasolina que los delincuentes cargaron, pero no cuando el asalto quedó registrado en las cámaras.

“En esos casos no nos cobran porque saben que estuvo fuera de nuestras manos, ya si hacen denuncia los encargados no lo sabemos, pero creemos que no de todo porque no nos han llamado a declarar”.

Ante esta situación, los despachadores mostraron su preocupación, pues además del robo, está el riesgo a su integridad, pues podrían estar involucradas armas de fuego o armas blancas.

“Nosotros salimos a trabajar como siempre para llevar un taco a la familia, para las necesidades de nuestros hijos que se quedan preocupados en la casa, muchas veces ni les contamos por lo que pasamos precisamente para que no se asusten, pero el problema ahí está y así sigue”.

