Los asaltos a taxistas en Irapuato no ceden, registran entre 10 a 15 atracos cada semana, por lo que el sector se ha unido para protegerse

Irapuato.- Los taxistas son víctimas de robos, desde el año pasado, en promedio semanal se registran de 10 a 15 asaltos violentos.

Ante la falta de coordinación con instancias de seguridad, los ruleteros implementaron sus propios operativos de autoprotección a fin de prevenir y erradicar estos delitos.

“Tenemos de 10 a 15 robos por semana, desde mediados del año pasado, todos han sido violentos a mano armado o con armas blancas, ya les hemos dicho a los choferes, a los concesionarios del servicio que no se expongan que dejen los carros”, informó Juan Iturriaga, presidente de la Unión de concesionarios del autotransporte en general 11 de noviembre.

Las zonas en las que se registran con más frecuencia estos delitos son, la Ciudad Industrial a la comunidad Cuarta Brigada, así como colonias de la zona norponiente como: Lázaro Cárdenas y Constitución de Apatzingán, entre otras.

Tras asaltos a taxistas, toman asunto en sus manos

“Hemos estado tomando cartas en el asunto para identificar a los asaltantes, con eso ya no darles el servicio o desgraciadamente ya vamos a tomar la medida de no ir para aquel lado… En estos momentos cualquier persona que se sienta insegura puede tomar un taxi para que le des el servicio, con la plena seguridad de que le taxista lo va ayudar, vamos a unirnos, porque sí si no nos unimos esto va continuar”, dijo Juan Iturriaga.

Desde el 2016, el dirigente de los concesionarios del transporte en general, compartió que como en otros municipios, se instaló en los taxis el sistema GPS. Esto, les ha permitido recuperar las unidades robadas,“disminuyó muchísimo el robo de unidades, anteriormente se las llevaban ya no las recuperábamos, ahorita las recuperamos sin llantas, sin batería, pero es un gasto mínimo”.

Observatorio pide plan de seguridad

A más de 6 meses de la actual Administración municipal, hasta el momento no se ha presentado al Ayuntamiento el plan de seguridad. Raúl Calvillo Villalobos director del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?, urgió a que se presente el documento que incluirá los lineamientos y estrategias para prevenir y erradicar la violencia. Confió en que se incluirán las propuestas que se recopilaron de los foros ciudadanos realizados por el municipio el año pasado.

Luego de que el Instituto de Planeación, (Implan) el documento para integrar el próximo plan de seguridad, Calvillo Villalobos, consideró que hay un desface importante; porque a más de 6 meses de que inició la actual Administración municipal, el Ayuntamiento no conoce el documento.

“Se deberán complementar con metas y objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado que puede ser un año o el trienio, nosotros como ciudadanos estaremos a la espera de que se presente el plan de seguridad ante el Ayuntamiento y a partir de ese momento se empiece a socializar este plan de seguridad (…) ya con objetivos claros ver cuál es el rol que vamos a jugar los ciudadano desde la sociedad y el gobierno para poder ayudar a disminuir la incidencia delictiva”, dijo.

