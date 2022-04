Preocupa a vecinos de Rinconada del Parque que les ocasione un problema de salud pues desconocen el origen del líquido

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Habitantes del Fraccionamiento Rinconada del Parque denunciaron que desde hace más de una semana sale al agua sucia de la red, por lo que solicitan la intervención de Comité de Agua Potable ante un posible problema de salud.

Preocupados, los colonos de Rinconada del Parque, ubicado hacia el sur de la ciudad, señalaron que comenzaron a observar que el color del agua proveniente de la llave no era clara, y con el paso de los días salía más oscura.

Foto: Yadira Cárdenas

“Cuando ya de plano salió café supimos que algo no estaba bien, porque ya era permanente. No huele feo, pero esa agua no sirve ni para lavar los trastes o la ropa, porque no sabemos qué contenga. Eso ya puede ser un riesgo para la salud” , señaló Sanjuana Aguilar.

Los vecinos de Rinconada del Parque dijeron que han realizado el reporte ante el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca ( CMAPAS ) desconociendo si se revisaría ya la red y el resultado que se tiene, pues hasta la tarde de la este miércoles no se tenía información.

“Esperamos nos informen y se resuelva, estamos en el tiempo que más se necesita del agua y así no nos sirve, tampoco tenemos para estar comprando garrafones para la ropa o lavar los trastes”, comentó.

