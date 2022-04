Ciudadanos pidieron un espacio digno para las personas en situación de indigencia en Salamanca, mejorando así la situación para todos

Yadira Cárdenas

Salamanca .- Ciudadanos demandaron atender a las personas en situación de indigencia que se han ‘establecido’ en varios puntos de la ciudad, como el adulto mayor que permanece en el jardín principal y que, de acuerdo con madres de familia, hace sus necesidades fisiológicas a la vista de las personas.

De acuerdo con ciudadanos salmantinos, de unos meses a la fecha, se ha observado un incremento en el número de personas en situación de indigencia, algunos de ellos se han establecido en puntos específicos, como el caso de al menos tres hombres adultos que pernoctan a las afueras de la Delegación de Cruz Roja, y otros dos en al jardín principal, aunque solo uno de ellos se encentra de manera “permanente”.

Piden “un lugar digno” para ellos

“El problema no es que duerman en esos sitios, ahora sí que no sabemos la situación que estén viviendo, pero se podría acondicionar un lugar para que puedan pasar la noche e incluso no padecieran de las temperaturas, porque también para ellos sería mejor estar en un lugar digno”, señaló Julieta Rosales.

Esto también derivado de que una de las personas que viven en esta condición y permanece en el jardín principal, realiza sus necesidades fisiológicas a la vista de las personas que están sentadas en las bancas o van pasando, “como adultos no nos espantamos, porque podemos seguir de largo o levantarnos de la banca e irnos, pero también hay niños y no nos parece adecuado”.

Autoridades se deslindan, no pueden solo ‘llevárselos’

Piden ciudadanos espacio digno para personas en indigencia en Salamanca. Fotos: Yadira Cárdenas

Al respecto la Dirección de Protección Civil informó que la atención a las personas en situación de indigencia está a cargo del DIF de Salamanca y solamente en temporada de invierno si se detectan personas en esta condición se les apoya con cobijas.

Por su parte el DIF municipal dio a conocer que cuando se trata de menores se atienden a través del programa CANNASE y se les ofrecen programas de apoyo así como a las familias, mientras que con las personas que vienen de paso se les invita a que acudan a sitios donde se les permite pernoctar como la Casa del Migrante, donde pueden quedarse una noche.

En el caso de adultos mayores que están en esta situación, se debe tener una denuncia ante la Fiscalía del Estado, para que se canalice al DIF y se realice una búsqueda de familiares.

“Como tal no tenemos un albergue y no es tan sencillo como llevarse a las personas, hay muchos factores y la fiscalía tiene un papel importante porque tiene que revisar si no se tiene a esa persona registrada como desaparecida, hay un proceso que seguir”.

