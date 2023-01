Rincón de Tamayo se enfrenta a policías municipales tras nuevo intento de tomar las oficinas de la JUMAPA; varios vecinos resultaron heridos

Daniel Moreno

Celaya.- La mañana de este domingo, habitantes de la comunidad Rincón de Tamayo en Celaya se enfrentaron a policías municipales tras un nuevo intento de tomar las oficinas del antiguo comité de agua potable.

Foto: Correo

Armados con piedras, bombas molotov, palos, bats, petardos y llantas incendiadas los vecinos de Rincón de Tamayo intentan evitar que JUMAPA tome el control del agua potable.

Desde antes de las 10 de la mañana de este domingo, personal del organismo llegó al edificio de lo que era el comité, apoyados de personal de policía para su resguardo. Sin embargo, esto sólo provocó la furia de cientos de habitantes quienes buscaron impedir la acción de los servidores públicos.

Foto: Correo

Policías comenzaron a detener a los manifestantes

La versión de algunos vecinos es que se estaba dialogando y de un momento a otro, los policías comenzaron a agredirlos y detenerlos logrando llevarse a unos 50 manifestantes. Esto, provocó que más gente se sumara y se hiciera un enfrentamiento por varias calles.

Debido a la magnitud de los hechos, medio centenar de patrullas y cerca de 400 policías llegaron para tratar de poner orden, una vigilancia a la que se sumaron Elementos del Ejército y Guardia Nacional.

Rincón de Tamayo se enfrenta a policías, algunos vecinos señalan que se estaba dialogando y de un momento a otro, los policías comenzaron a agredirlos. Foto: Correo

Al momento, se habla de unos 15 lesionados. Entre estos, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, y el Director de Policía José Luis Chavolla.

Los manifestantes se replegaron al jardín de la comunidad, pero también apedrearon la casa del delegado Ramiro Arreguín en la calle Allende, acusándolo de no haber hecho nada en este conflicto.

Foto: Correo

Manifestantes queman llantas en calles del centro

Así que, mientras los manifestantes quemaban llantas en calles del centro y los negocios cerraron sus puertas, policías municipales acudieron a resguardar la casa del delegado. Lo cual volvió a molestar a los ciudadanos y antes de la 1 se registró otro altercado en el que policías detuvieron a por lo menos tres hombres, mientras el resto corrió a resguardarse.

Foto: Correo

Al momento, un grupo de unos 100 policías se mantiene en las calles buscando dispersar a los manifestantes. Pese a esto, aunque mermados, los vecinos mantienen presencia con la firme intención de impedir que JUMAPA administre su agua potable.

Rincón de Tamayo se enfrenta a policías, al momento se habla de unos 15 lesionados. Foto: Especial

Rincón de Tamayo se enfrenta a policías, al momento se habla de unos 15 lesionados. Foto: Especial

¿Cuál es el conflicto en Rincón de Tamayo?

En abril del 2022, vecinos de la comunidad de Rincón de Tamayo se manifestaron afuera del Comité de Agua Potable de la localidad para impedir que, Juan Carrera Aguascalientes siguiera al frente del Consejo de Administración. Esto, debido a que su periodo a cargo ya había terminado, además de que no había rendido cuentas claras a los habitantes.

Desde el 2019, los habitantes de la comunidad exigieron a las autoridades municipales que se convocara a una elección para integrar al nuevo consejo de administración de la Junta de Agua Potable. Sin embargo, a pesar de que autoridades municipales les prometieron un presidente interino, este no llegó e hicieron una manifestación.

Foto: Correo

“Nos manifestamos porque el lunes pasado nos dijeron que iban a venir a poner el interinato y retirarlos a ellos. Por eso decidimos manifestarnos y no les permitimos que ingresaran. Aquí estuvimos para que ellos no entraran, como una manera de hacer presión. El señor Juan Carrera no entró, pero tampoco quiso entregar la llave”, platicó Acosta.

Debido a esto, como solución inmediata, nombraron al Coordinador de Delegados y de Comités de Agua Potable, José Alfonso Sánchez, como encargado interino del Comité de Agua. Esto, mientras realizaban las supuestas nuevas elecciones para integrar el Consejo de Administración.

Foto: Correo

Desabasto de agua en la comunidad

Tras esta situación, en noviembre del año pasado, uno de los pozos de la comunidad presentó una falla, lo que derivó en un desabasto de agua por cuatro días para el 70% de Rincón de Tamayo.

Ante esto y de nueva cuenta, habitantes de la comunidad exigieron una auditoría al anterior Consejo de Administración del Agua Potable y que “haya cuentas claras”. Compartieron su informidad ya que, las autoridades municipales les prometieron que se haría una auditoría y se castigaría al responsable del presunto desfalco de recursos. Sin embargo, no se ha actuado.

“El comité anterior se robaron millón y medio de las arcas, se robaron una camioneta, una motocicleta y documentación, cuando ya presidencia esta posesionada en el agua potable, no hemos tenido hasta ahorita ninguna respuesta (del municipio). Sin embargo, hace unos días se quedó Tamayo sin luz por falta del pago de luz”, afirmó José Acosta.

Foto: Correo

JUMAPA, la solución del gobierno municipal

El 24 de diciembre del 2022, el Ayuntamiento aprobó que se disolviera el comité del agua en la comunidad de Rincón de Tamayo y que se hiciera cargo del servicio la JUMAPA. Lo anterior ante irregularidades, limitada capacidad técnica, operativa, financiera y algunos conflictos en esta comunidad.

Ante esto, el pasado 5 de enero, vecinos de Rincón de Tamayo se manifestaron en la Presidencia de Celaya. Ahí exigieron que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA) no administre el servicio de agua en la comunidad.

Algunos vecinos señalaron que el interés de las autoridades es por dinero y que no les pidieron su opinión sobre el cambio. Esto, pese a la inversión de

Foto: Correo

Habitantes amenazan personal de JUMAPA

Desde entonces, los habitantes de Rincón Tamayo amenazaron con correr a pedradas a los trabajadores de JUMAPA, si estos intentaban iniciar con operaciones en la comunidad.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos de mantener alejada a la JUMAPA de las antiguas oficinas del comité de agua potable, el personal del organismo operador acudió para ingresar al lugar con la vigilancia de policías y elementos de Guardia Nacional.

Foto: Correo

También compartieron algunos documentos donde aseguran que juntaron las firmas suficientes de personas que no están de acuerdo con la decisión tomada por el Ayuntamiento, de que JUMAPA opere en la comunidad.

Cabe señalar que, en Rincón de Tamayo, durante los últimos días se han repartido distintos volantes donde buscan concientizar y socializar entre los vecinos la administración de JUMAPA y otros que aseguran que las autoridades buscan robarles el agua.

Foto: Correo

Rincón de Tamayo asegura que les quitarán el agua

Algunos de los habitantes de Rincón de Tamayo que se manifestaron el pasado 5 de enero contra JUMAPA por hacerse cargo del servicio del agua, aseguraron que el municipio les va a quitar el agua para dotar a la zona industrial del Puerto Interior 2.

El director general de JUMAPA, Roberto Castañeda, aclaró que Puerto Interior 2 necesitará alrededor de un millón de metros cúbicos anuales de agua, pero ya tiene garantizado 310 mil metros cúbicos de un título de concesión que tenía el estado y que concedió al municipio. Además de que es probable que se vaya a perforar un nuevo pozo en esa zona. Recalcó que no se les va a quitar el agua a los habitantes de Rincón de Tamayo.

Foto: Correo

“Yo recomiendo a los habitantes de Rincón de Tamayo que nos tengan confianza y que lo que nosotros buscamos es mejorar el servicio. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que tengan agua todo el día y que tengan la suficiente presión…”, dijo.

JUMAPA interpuso una demanda contra quien resulte responsable de la toma de las oficinas del agua de Tamayo y el daño a la infraestructura. Esto, luego de la manifestación del pasado 5 de enero donde un grupo de manifestantes soldó la puerta de acceso a este inmueble.

Además de que se ha agredido al personal de manera verbal e intento de agresiones físicas, señaló Roberto Castañeda.

Foto: Correo

Habitantes de Tamayo siguen inconformes

Pese a esto, los habitantes de Tamayo siguen inconformes ante la toma de JUMAPA de los servicios potables de la comunidad.

Florencio León Carrizal, representante de los habitantes, afirmó que no cederán, ya que “no los van a despojar de lo que les pertenece” y pidió que se vuelva a instalar el Comité del Agua o que se haga una consulta en la comunidad en la que los habitantes expresen su opinión.

*Información en proceso

