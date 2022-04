Desde temprana hora, los habitantes de la comunidad de Rincón de Tamayo impidieron que el presidente del Comité entrara a las oficinas

Celaya .- Vecinos de la comunidad de Rincón de Tamayo se manifestaron afuera del Comité de Agua Potable de la localidad para impedir que siga al frente del Consejo de Administración, Juan Carrera Aguacaliente. Esto debido a que ya concluyó su periodo en el cargo. Además, lo acusan de no rendir cuentas claras a los habitantes.

Desde temprana hora, los habitantes de la comunidad de Rincón de Tamayo impidieron que el presidente del Comité del Agua, Juan Carrera Aguacaliente, entrara a las oficinas. Tomaron las instalaciones del comité del agua y exigieron a las autoridades municipales que se convoque a una elección para integrar al nuevo consejo de administración.

A decir de los manifestantes, Juan Carrera Aguacaliente entró en agosto del 2017 al Consejo de Administración del Comité de Agua Potable de Rincón de Tamayo, con el cargo de tesorero. Sin embargo, la encomienda dura únicamente tres años.

En ese lapso de tiempo, falleció el presidente del comité del agua, Silvino Jiménez y renunció el secretario, Juan Frade. Presuntamente Carrera Aguacaliente se autonombró presidente, sin que se realizara una asamblea para elegir a los nuevos integrantes del consejo.

“El señor Juan Carrera violó el reglamento. Asumió la presidencia espuria. Además, impuso al secretario y al tesorero, sin que se hiciera una asamblea de elección”, dijo Juan Alberto Acosta.

Alzan la voz ante Javier Mendoza

Ante la inconformidad de los usuarios del agua, algunos habitantes decidieron aprovechar que el alcalde Javier Mendoza visitó la comunidad este miércoles, para hacer un plantón afuera de las oficinas del Comité del agua. Aunque el presidente municipal no asistió al lugar de la manifestación, los manifestantes dijeron sentirse confiados en que las autoridades municipales resolverán el problema.

“Desde el 2019 hemos venido solicitando el cambio del comité de la Junta de Agua Potable. Ellos ya llevan aquí más de 5 años laborando y se ha generado una serie de arbitrariedades con ellos. Últimamente retiraron un tanque elevado metálico en El Peñero, y no se supo a dónde se lo llevaron o qué hicieron con él. Entre otras cosas, hemos venidos solicitando que se haga el cambio de comité porque Juan Carrera no fue elegido como presidente. Él aprovechó que falleció el anterior presidente y se autonombró presidente. No se habían hecho las elecciones por la pandemia, ahorita ya es momento. Dejamos que pasaran las votaciones para delegados, y creemos que ya es momento de la elección para los comités de agua”, afirmó Juan Alberto Acosta.

Les prometieron un presidente interino

Señalaron que decidieron manifestarse porque las autoridades municipales, a través de la Secretaría del Ayuntamiento les prometieron que pondrían un presidente interino a partir del pasado lunes, pero no sucedió así.

“Nos manifestamos porque el lunes pasado nos dijeron que iban a venir a poner el interinato y retirarlos a ellos. Por eso decidimos manifestarnos y no les permitimos que ingresaran. Aquí estuvimos para que ellos no entraran, como una manera de hacer presión. El señor Juan Carrera no entró, pero tampoco quiso entregar la llave”, platicó Acosta.

A manera de solución, se nombró al Coordinador de Delegados y de Comités de Agua Potable, José Alfonso Sánchez, como encargado interino del Comité de Agua. En tanto, se realizan las nuevas elecciones para integrar el Consejo de Administración.

Al respecto Alfonso Sánchez, señaló que no se tenía un comité del agua por la pandemia y la molestia de los habitantes ya era bastante, a tal grado que la mañana de este miércoles tomaron las instalaciones.

Sánchez señaló que las personas no dejaron abrir las puertas de las oficinas y Juan Carrera no quiso entregar las llaves, por lo que se determinó cambiar las chapas y nombrar un responsable interino.

“La Secretaría del Ayuntamiento está obligada llevar el interinato, auditar y generar las condiciones para una nueva asamblea, primero se tiene que auditar”, manifestó.

La manifestación comenzó antes de las 8 de la mañana y concluyó pasadas las 2 de la tarde con el cambio de chapas de las instalaciones y la promesa de realizar una auditoría y organizar una nueva elección para elegir al presidente del Comité de agua.