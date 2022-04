Rígida salió de su pueblo en Jalisco para buscar mejores oportunidades en León, lugar donde ahora comercia su artesanía

León.- “Yo me quedé en León porque puedo llevar a mis hijas a la escuela, aquí tenemos todo, ellas pueden estudiar, me gusta la ciudad, me gusta vender mis cosas aquí. En mi pueblo no había muchas oportunidades…”.

Luego de recorrer algunos estados del país con la finalidad de vender sus artesanías huicholes, inicialmente en ferias de pueblo, Rígida Carrillo Montoya, artesana y madre de tres hijos, decidió quedarse en León debido a las oportunidades que le brindó la ciudad.

Rígida es proveniente de San Andrés Cohamiata, una localidad conocida como ‘Tateikie’ en idioma huichol, situada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lugar que dejó para buscar mejores oportunidades.

“Donde estábamos (en mi pueblo) no hay trabajo, no hay nada, por eso uno sale, por necesidad…”, señaló la artesana, quien además agregó que en su pueblo las carencias son grandes, al grado de no haber tiendas para comprar lo indispensable.

En León, Carrillo encontró la oportunidad para que sus hijas, una pequeña de 7 años, una de 17 y una más de 20 años, pudieran estudiar, un derecho al que ella no tuvo acceso.

Contó para Correo que cuando tenía la edad de su hija, la más pequeña, se escapaba para ir a la escuela más cercana, pero las condiciones en su pueblo la orillaron a dejarla e iniciar a trabajar en la fabricación de artesanía.

Recordó que al mirar a su madre, aprendió a confeccionar aretes, collares, pulseras y todo tipo de accesorios artesanales de diversas figuras a través de chaquiras de todos los colores.

“Empecé a vender en las ferias, primero fui a Durango, a Colima, México, Querétaro, Monterrey, Reynosa. Ya me quedé en León, llevo más de 3 años. No sé por qué me quedé, pero, ya están mis niñas y por eso no quiero salir. Solo salgo a Tepic y Guadalajara, solo allá venden mi material”, expresó.

Rígida porta con orgullo un tradicional vestido de su tierra, todos los sábados y domingos ofrece sus artesanales en la esquina del Mercado Carro Verde para aquellos leoneses que valoran y admiran estos artísticos trabajos, reconocidos a nivel mundial.

“Aquí estamos trabajando para pagar la renta, el agua, la luz, así no la llevamos. En la semana trabajo con mis hijos haciendo cintos para una señora, si no fuera por ella no podríamos mantenernos”.

Para Rígida, la ciudad de León es un mejor escenario para que sus hijas tengan oportunidad de mejorar sus vidas, sin embargo, los desafíos siguen enormes para ella, entre ellos la justicia social, acceso a salud, seguridad laboral…

