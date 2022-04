La cajeta es el dulce típico de Celaya, pero la elaboración de cajetes es una actividad todavía más tradicional, estos le dan un sabor único

Luz Zárate

Celaya.-Concepción Córdoba Girón, de 72 años, es vendedora de dulces tradicionales y de las pocas artesanas que continúan la elaboración cajetes.

Doña Conchita, platicó que toda su vida ha cajetes, es una tradición que heredó de sus abuelos y que ahora enseña a sus nietos y bisnietos. Ella los elabora para sí misma y así poder venderlos. Aunque también es proveedora de algunas fábricas de cajeta, ella cuenta que al día puede hacer hasta más de 500, depende del pedido que tenga.

“En un día hago unas cinco gruesas en un lapso de seis o siete horas. Una gruesa son 144 piezas y duro más o menos una hora haciendo esas 144 piezas, pero hago cinco gruesas al día, o sea que son poquito más de 500. Soy proveedora, pero también vendo mis dulces, lo que hago es que entregamos el envase a las fábricas y de las fábricas nos dan la cajeta ya adentro del cajete”, platicó.

Lee también: Quema de Judas en Celaya llega a su fin, artesanos ya no venden

La madera le da un sabor único

El cajete de madera, era la forma original de almacenamiento y venta del dulce de leche de cabra. Incluso el nombre de cajeta, proviene de esta herramienta madera, que se ha utilizado desde hace muchos años para envasarla y que le da ese sabor único.

Foto: Martín Rodríguez

Elaborar cajetes es un trabajo totalmente a mano, que necesita destreza y habilidad de quien los elabora, sin embargo, no se paga muy bien. Cada cajete Conchita lo vende en tres pesos, esto incluye el material para realizarlo y la mano de obra.

“La cajeta originalmente se llamaba dulce de cajete de Tejamanil, y se hacía con láminas de madera de Tejamanil, a mí mis papás me enseñaron a hacerla con madera de pino, me la traían de Anáhuac Michoacán, pero pino ya casi no hay, yo los sigo haciendo con madera, que es lo que le da el sabor. También hay quienes venden la cajeta en cajetes de plástico, pero no sabe igual”, platicó Conchita.

La cajeta, el dulce típico y emblema de Celaya

Los cajetes se vendían en las estaciones del tren para llevarlos a casa como postre; con el paso del tiempo la gente comenzó a llamarle al producto: cajeta. Es por eso que en otros países ese nombre no se usa y se le conoce como dulce de leche.

Aunque también se envasa en frascos de vidrio, en Celaya se empaquetan y venden en cajetes, mismos que pasan por un proceso artesanal de llenado y sellado. Para elaborarlos se utilizan las tiras de madera, papel, engrudo y una tira de color.

Foto: Martín Rodríguez

¿Dulce de leche o cajeta?

Conchita recordó que hace 60 años la cajeta se vendía en cajetes de varios tamaños, incluso había algunos más grandes que tenían cuatro o cinco divisiones, y en cada apartado se colocaba el dulce de varios sabores, “abrías la cajita y de la tapa rompías un pedazo de madera que te servía como cuchara para disfrutar la deliciosa cajeta”.

Cada paquete de 10 cajetes, cuesta 80 pesos, pero puede aumentar el costo según el tamaño. Conchita, platicó que la cajeta se tiene que quemar dentro del cajete, y eso es justo lo que le da el sabor especial.

“La madera que se usa está escasa y es cara, hay algunas fábricas que meten de plástico, pero no es igual el sabor, cuando es de pino le da el sabor especial, yo eso lo aprendí de mis abuelos”, mencionó.

Foto: Martín Rodríguez

Se convierte en legado familiar

El legado lo ha transmitido a sus nietos y bisnietos, que la acompañan en su puesto, mismo que este año colocó durante los días de Semana Santa, en el Andador Juana Vela. En un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.

En el lugar, hay otros puestos de dulces tradicionales, los cuales se pudieron colocar luego de dos años que se les negó el permiso por la pandemia del Covid-19.

“Las mejores ventas son el jueves, viernes y sábado, es cuando los turistas vienen y se llevan su cajeta, muchos prefieren llevársela en cajetas porque es lo más tradicional. De hace unos cinco años para acá las ventas disminuyen, pero como se le ha hecho mucha publicidad a la cajeta esperamos que este año nos vaya mejor, los días pasados han estado flojos”, señaló Conchita

MJSP