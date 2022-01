Redacción

México.- “Mis carros no me los vuelvas a exhibir”, es la voz de otro comunicador que amenaza al periodista Margarito Martínez -asesinado el lunes en Tijuana- en un video que se transmitió en vivo en redes sociales.

“A mí no me interesa que tengas 20 años de experiencia que tú tengas la página de Tijuana en Guerra… no me importa, no me interesa, pero mis carros no me los vuelvas a exhibir en los medios que andes diciendo que soy el halcón de La Sánchez”, se escucha en el video exhibido por Ciro Gómez Leyva.

El periodista Margarito Martínez fue asesinado de un balazo en la cabeza, el lunes en Tijuana, Baja California. Era colaborador de varios medios de comunicación en ese mismo estado como especialista en la fotografía policíaca.

Recientemente había sido integrado al Mecanismo de Protección tras amenazas de un expolicía, según la presidenta del colectivo “Yo sí Soy Periodista”, Sonia de Anda, quien además dijo para el noticiero de Ciro Gómez Leyva que, “Margarito hace menos de un mes pidió la protección a periodista debido a que un sujeto que se hace decir comunicador en redes sociales hizo unas transmisiones en vivo enfocando su rostro y señalándolo como responsable de haber sido quien administraba dos o tres páginas de Facebook en las que se reportan crímenes”

Margarito Martínez colaboró con medios locales como Punto Norte, Grupo Cadena Baja California, La Jornada Baja California y el Semanario Zeta; también trabajó con prensa internacional como Los Angeles Times y BBC.

ONU-DH condena el asesinato de Margarito y José

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó este miércoles “enérgicamente” los asesinatos de los periodistas mexicanos Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, este último asesinado en Veracruz el pasado 10 de diciembre.

La ONU-DH llamó a “garantizar una investigación pronta y exhaustiva que agote la posibilidad de que los crímenes estén vinculados con su actividad periodística”, según detalló el organismo en un comunicado.

Con información de SUN y EFE