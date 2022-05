Contradictoriamente, el gobierno municipal cobra 60 mil pesos de renta al restaurante La Terraza y no deja que sea utilizado

Roberto López

San Miguel de Allende .- Los representantes del restaurante La Terraza denunciaron hostigamiento del gobierno municipal para no dejarlos trabajar.

Cuatro veces les han clausurado el lugar. Tres de ellas lograron la suspensión del acto y para la cuarta están a la espera de un amparo. La paradoja es que el gobierno municipal cobra 60 mil pesos de renta al restaurante La Terraza y no deja que sea utilizado.

“Todo empezó inmediatamente que entró la nueva administración en octubre pasado. Tal pareciera que por encomienda, el gobierno ha clausurado diferentes obras o establecimientos. Para hacer esto, la garantía fundamental es que esté motivado y fundamentado emitido por la autoridad competente. En este asunto llama la atención que la primer clausura fue por el director de Protección Civil. En octubre, sin orden de la autoridad competente, sino por una inspección, la cual determinó que el establecimiento implicaba un riesgo para la seguridad de los comensales”.

Así lo narró el representante de quienes tienen el uso del lugar, Juan Ponciano Hernández Ruiz.

Dijo que desde una visión objetiva, no implica ningún riesgo, porque no está al lado de un cauce, de un rio, ni en una pendiente, ni en una cima.

“Se acude ante un tribunal administrativo a demandar la nulidad de esa clausura y se solicita la suspensión que es otorgada por este tribunal para que se retiren los sellos de clausura y se permita continuar con ésta actividad, dado que no refieren de forma fundada cuáles son los riesgos”, señaló.

Foto: Roberto López

Hostigación no cesa

Luego, en noviembre y al parecer ante la suspensión otorgada, se hizo una inspección del restaurante La Terraza, ordenada por el director de Centro Histórico y Patrimonio.

“Es de llamar la atención que se efectúa no obstante estando el lugar clausurado. Esto es porque ya sabían que se había conseguido una suspensión por parte del Tribunal Administrativo, pero no habían retirado los sellos”, apuntó Hernández Ruiz.

Contó que, tras esa revisión, dicen que hay obras en proceso pero sin decir cuáles. Nuevamente, al día siguiente que retiran los sellos de la clausura de Protección Civil, imponen los sellos de suspensión de obra por parte de la dirección de Centro Histórico y Patrimonio.

“Nuevamente vamos al Tribunal Administrativo, se solicita la suspensión y otra vez se concede con fecha 10 de diciembre de 2021. Para que se permitiera continuar con la actividad económica, en el entendido de que se había acreditado que no había obra o construcción, soportado por una fe notarial y se había acreditado que lo que se estaba haciendo era una renovación para equipo de restaurante, lo cual estaba permitido de acuerdo a una consulta hecha a la administración pasada donde se preguntó que si para renovar el equipo de restaurante era necesario un permiso de construcción y respondieron que no”.

Correo tiene copia de esas dos resoluciones del tribunal administrativo respecto al restaurante La Terraza.

Foto: Roberto López

Ordena suspensión total

Después, en febrero, nuevamente la dirección de Centro Histórico y Patrimonio. Esto luego de que hicieron varios requerimientos de documentación para acreditar el uso de suelo y otros permisos, ordena una suspensión total de actividades y desalojo total del inmueble.

El jurista explicó que el desalojo total que prevé el código territorial para el Estado de Guanajuato es una medida de extrema urgencia por una situación de inminente peligro para la población o lo usuarios. “Aquí no se daba ese supuesto. Incluso no lo describen así en su orden de desalojo total. Solo dicen que el permiso de uso de suelo presuntivamente está vencido, que porque no tenía el contrato de estacionamiento para el uso de los comensales, lo cual no es un motivo para un desalojo total”.

Contra esa acción ahora se promovió un amparo en los juzgados de distrito en Guanajuato y se concedió la suspensión para poder accesar y usar el inmueble.

“Ahora, el 06 de abril, y con una especial atención discrecional a este establecimiento, ese día ordenan una inspección. Ese día la practican, ese día ordenan la clausura temporal y ese día ejecutan la clausura. Nos gustaría que la autoridad fuera tan eficiente en todos los asuntos, pero para bien”, destacó.

Foto: Roberto López

Denuncian presunta construcción

Juan Ponciano Hernández puntualizó que ésta última motivada por una supuesta construcción, una obra, pero que en sus documentos no se especifica qué construcción. Solamente que acuden por un llamado anónimo que asegura que hay martilleo dentro del inmueble, como indicativo que hay obras, pero que eso no acredita ninguna obra en construcción.

Nuevamente solicitan el amparo y están a la espera de que se les otorgue.

“Hay una actitud reiterada, infundada e incisiva hacía los propietarios del restaurante La Terraza. Se ha excedido la autoridad desde la primera clausura hasta ésta cuarta. Es evidente que hay una saña y una discrecionalidad exorbitante a éste asunto”, enfatizó el doctor en derecho.

Foto: Rpberto López

Lo incongruente en este caso del restaurante La Terraza, es que los afectados le pagan al gobierno municipal, una renta mensual por el uso de ese predio, de 60 mil pesos mensuales. Está arrendado desde el 2016 y hasta el 2026 mediante un contrato.

“Es absurdo que por una parte arrende el lugar para un restaurante y por otra parte haga clausura tras otra”, concluyó el representante legal

El lugar no recibe comensales desde septiembre de 2021, cuando cerró para hacer readaptación de equipo. Hoy está listo para funcionar.