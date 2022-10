Regidores del PRI, Morena y MC llamaron a las autoridades municipales de Irapuato a acatar las medidas recomendadas por la Prodheg

Irapuato.- El presidente del comité municipal del PRI en Irapuato, Carlos Abel Lira Trujillo, calificó como “vergonzoso” para la Presidencia municipal la recomendación emitida por la Prodheg por la represión a la manifestación feminista del pasado primero de mayo. En su recomendación, se confirma que policías locales violaron las garantías de las manifestantes.

Más de 20 personas detenidas, entre ellas cuatro menores de edad, además de pintas e incendios en oficias de Presidencia municipal, dejó la manifestación feminista registrada el pasado primero de mayo. Por medio de videos publicados en redes sociales, se evidenció la violencia excesiva con la que actuaron algunas policías municipales al momento de la detención de las manifestantes.

La Prodehg determinó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) violaron los derechos de las personas detenidas. Por ello recomendó a la alcaldesa Lorena Alfaro García y al director de la policía municipal, disculparse públicamente con las mujeres detenidas y recompensarlas económicamente en un plazo de 90 días naturales.

“Es vergonzoso que te tengan que llamar la atención por un mal actuar. La SSC tiene que revisar muy bien sus protocolos. Se ve que la administración municipal ha cambiado un poco su actuar, ya tiene un poco más de apertura, pero pues tienen que estar revisando sus protocolos de actuación y lo que es muchísimo más lamentable es que mujeres hayan violentado a mujeres, es todavía el doble de lamentable”, señaló.

“Deben atender los robos”

El líder del PRI en Irapuato también apuntó que la SSC tiene deudas con la ciudadanía en temas como el combate a los robos.

“Tiene mucha tarea la SSC en el municipio. Tiene que hacerse responsable de lo que les toca, que son los delitos del fuero común, el robo a casa habitación, transeúntes, los motorratones, de los cuales la gran mayoría hemos sido víctimas”, dijo Lira Trujillo.

Por último, señaló que no se deben omitir los controles de confianza en la corporación ni la capacitación constante en materia de Derechos Humanos y protocolos de actuación a los policías municipales.

Debieron recomendar quitar la demandas a manifestantes: Morena

El regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, consideró que la resolución emitida por la Prodheg es incompleta porque no sugirió retirar las demandas que el Municipio presentó por los daños que se registraron a la fachada y oficinas de presidencia municipal.

“Lo que a mí me deja con dudas es que la Procuraduría no haya recomendando que le quiten las demandas a las muchachas. Todavía tienen una carpeta abierta y eso es lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos es lo primero que debe de proteger a estas personas. ¿Cómo es posible que todavía está recomendando unas cosas como la compensación económica y luego todavía está dejando esa puerta abierta? Lo primero que debe de recomendar es que inmediatamente el Municipio quite esas carpetas, esas denuncias en contra de las muchachas, porque está sugiriendo que se les recompense económicamente pero siguen con el proceso abierto ¿Qué está pasando ahí? Yo hubiera esperado que eso lo determinara la Procuraduría y este problema se acabara lo más pronto posible”, dijo.

“Fue un acto de violencia también por parte de ellas”: Movimiento Ciudadano

Por su parte, la regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga, señaló que las autoridades municipales deben acatar todas las recomendaciones de la Prodheg.

“Hay que respetar lo que las instituciones correspondientes. Únicamente que las autoridades que están imputadas hagan lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos dicta. Porque a final de cuentas siempre un servidor público tiene que ser institucional. Si bien fue un acto de violencia también por parte de ellas, ahí más bien tendría que darle seguimiento el municipio por su parte por las demandas que también interpusieron”.

La coordinadora de la fracción de Morena en el Ayuntamiento, Evelia Mortera Mosqueda, señaló que las autoridades locales deberán extender la disculpa pública a las personas que sufrieron el abuso policial el pasado primero de mayo y comprometerse a que este tipo de hechos no volverán a ocurrir.

“Si ya se dictaminó el castigo tiene que acatarse porque esto no puede pasar más. Y más porque que estamos a nada del 2 de octubre, donde la libre expresión de las ideas tiene que ser respetada por la Constitución, la gente tiene derecho expresar su diversidad”, añadió.

Los tres miembros del Ayuntamiento coincidieron en que hasta el momento desconocen el avance en la investigación interna que realiza el Consejo local de honor y justicia.

